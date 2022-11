Scuole chiuse a Benevento fino a mercoledì: scatta l'ordinanza del sindaco Mastella

Scuole chiuse a Benevento domani e mercoledì. Il sindaco Clemente Mastella ha emanato un'ordinanza ini seguito all'allerta meteo di colore arancione, per pioggià e temporali anche di forte intensità valido dalla mezzanotte fino alle 23.59 di martedì 22 novembre, diramato dalla Protezione Civile Regione Campania.

«A seguito del bollettino della protezione civile che dà allerta meteo arancione, ho firmato ordinanza per la chiusura di due giorni delle scuole, asili nido, e la chiusura della Villa, del cimitero e dei parchi. Consiglio a tutti prudenza e uscite da casa solo se necessario. Per le scuole chiudo due giorni perché ritengo opportuno che i tecnici verifichino la sicurezza degli edifici sottoposti alla usura ed ai contraccolpi atmosferici», scrive in un post Facebook la fascia tricolore.