Il trasloco delle scuole da ricostruire resta un rompicapo. Neanche il vertice di ieri in Provincia, il secondo in quattro giorni, è riuscito a individuare la soluzione in grado di mettere d’accordo tutti. Come anticipato, ora è il «Galilei» il nodo cruciale della questione, mentre «Alberti» e «Giannone», dopo le contestazioni dei giorni scorsi, convergono sulle proposte della Rocca.

LE RIVENDICAZIONI

Ed è un «no» pesante quello opposto ieri dal numero uno dell’ex istituto per geometri, Giovanni Marro, al summit nei locali di largo Carducci. Il rebus trasferimento è un problema a tre teste, e non venire a capo anche di una sola rischia di vanificare l’intero risultato. Alla presenza degli omologhi (Teresa De Vito per il Giannone e Silvia Vinciguerra dell’Alberti), Marro ha reso note ai referenti tecnici e politici della Provincia le risultanze degli organi collegiali riuniti poche ore prima. «Le 4 proposte avanzate finora sono tutte egualmente penalizzanti per il nostro istituto - ha spiegato -. In tutti i casi saremmo costretti a spostarci in blocco a Piano Cappelle, con enormi difficoltà di trasferimento che nessuno ha ancora chiarito come verranno affrontate. Ma soprattutto non si comprende in base a quale criterio il Galilei dovrebbe lasciare locali dell’attuale sede non soggetti ad abbattimento, per far posto ad altre scuole che invece devono comunque lasciare la propria sede. Chiediamo scelte equanimi che tengano conto delle esigenze di tutti». Parole che hanno messo in stand by, di fatto, le pur significative aperture di «Albert» e «Giannone» agli scenari prospettati dalla Provincia. Per l’«Alberti», è percorribile l’ipotesi numero 4 avanzata giovedì scorso dai tecnici del settore edilizia scolastica guidato da Salvatore Minicozzi, ovvero il trasferimento di 30 aule e 2 laboratori nella parte alta del polo didattico di via Calandra, con le restanti 5 aule (più 2 laboratori) nella storica succursale di via delle Poste. Per il «Giannone», nulla osta della dirigente De Vito ad accasarsi da settembre con 24 classi nell’ala dell’attuale presidenza del Galilei, e con altre 12 nel segmento ex mensa universitaria di via Calandra. Scenari che, però, dirotterebbero invariabilmente il «Galilei» in contrada Piano Cappelle, con il conseguente veto che compromette l’accordo complessivo.

IL RINVIO

Servirà, dunque, un ulteriore confronto, già calendarizzato per il 30 maggio. Ma per quella data, sui tavoli della Provincia arriverà la controproposta del «Galilei» che riscriverà significativamente la mappa del riassetto cui si stava faticosamente lavorando da settimane. I punti chiave sono anticipati da Marro: «Abbiamo due interi plessi a disposizione, il ristrutturato Calandra e il nuovo Vetrone, che la Provincia ha meritoriamente realizzato. Partendo dal criterio, di semplice evidenza logica, che a spostarsi sono le scuole interessate da lavori e non quelle che possono restare in sede, credo non sia difficile individuare una soluzione capace di incontrare le esigenze di tutti, ripartendo i disagi. La scelta più razionale è lasciare al Galilei le 22 aule dell’ala di presidenza, e trasferire a Piano Cappelle le 5 del ciclo Cat (Costruzioni - Ambiente - Territorio, ndr) e i locali di presidenza e segreteria. Le altre due scuole possono trovare posto, nel modo che si riterrà più opportuno, tra via Calandra e Piano Cappelle. Strutture appena riqualificate, che hanno tutti gli standard di sicurezza richiesti. Certo - aggiunge Marro - resterebbe il nodo trasporti. Ma almeno non lo si accollerebbe solo sulla nostra scuola, che certamente non sopravvivrebbe a due anni fuori sede. Confidiamo nel buon senso e nello spirito costruttivo sempre mostrato dalla Provincia».