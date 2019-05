Entravano nei locali e pretendevano di non pagare le consumazioni minacciando i proprietari di distruggere tutto. In altri casi, invece, avrebbero chiesto delle vere e proprie tangenti. Nel mirino degli inquirenti quattro episodi commessi da una gang composta da almeno cinque persone: tre minorenni e due maggiorenni. Per uno di loro, 19 anni, oggi è scattato il divieto di dimora in provincia di Benevento notificato in mattinata dai carabinieri della compagnia di Telese su un'indagine affidata al sostituto procuratore Flavia Felaco.

Giovedì 2 Maggio 2019, 19:51

