Benevento: semaforo in via Posillipo, code infinite e polemiche

Semafori verdi che durano poco più di 20 secondi a differenza del semaforo rosso che ha tempi biblici, creando caos e lunghe code. Succede a via Posillipo, in una delle arterie stradali più trafficate della città, all’incrocio tra corso Vittorio Emanuele, viale Principe di Napoli e via del Pomerio. Traffico paralizzato, secondo la denuncia dell'associazione Ekoklub, dovuto soprattutto alla presenza di impianti semaforici malfunzionanti.

«Il semaforo, che dovrebbe regolare il traffico, ha un tempo di verde, della durata di 23 secondi, ovviamente il rosso dura tempi biblici. Tutto questo, oltre ad inviperire gli automobilisti, che si dedicano alla sagra del clacson, produce inquinamento acustico e ambientale, considerando che i motori della automobili restano accesi» spiega il presidente dell'associazione Luigi La Monaca.

La richiesta di immediato intervento è stata inviata al Comune di Benevento che ora avrà il compito di intervenire per risolvere la situazione, così come segnalato dagli abitanti della zona.