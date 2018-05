Sant'Agata de' Goti. Cade in ospedale e muore prima della Tac: scatta l'inchiesta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 25 Maggio 2018, 10:38 - Ultimo aggiornamento: 25-05-2018 10:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SANT'AGATA DE' GOTI. Sarà l'indagine avviata già nella serata di mercoledì dai carabinieri della stazione di Sant'Agata de' Goti a dover stabilire se il decesso in ospedale di un uomo di Castelvenere possa rappresentare o meno un episodio di malasanità. L'attività investigativa dei militari dell'Arma era partita subito dopo la denuncia della madre del 51enne che, appresa la notizia della morte del figlio mentre era ricoverato presso l'ospedale «Sant'Alfonso Maria de' Liguori» di Sant'Agata, aveva segnalato l'accaduto alle forze dell'ordine. L'uomo era ricoverato presso il reparto di Medicina del nosocomio santagatese dove era giunto nella giornata di martedì.La morte è sopraggiunta a seguito di un malore poco prima di un esame diagnostico che avrebbe dovuto svelare le eventuali conseguenze di una caduta che il paziente aveva avuto nel suo reparto. La salma del 51enne si trova adesso presso l'ospedale «Rummo» di Benevento dove è a disposizione degli inquirenti. Intanto dalla direzione dell'azienda ospedaliera nessuna dichiarazione in merito. Una denuncia, quella della donna, presentata affinché adesso venga fatta chiarezza su quanto accaduto nei reparti dell'ospedale di località San Pietro e per capire se ci sono responsabilità in questa tragedia che le ha strappato il figlio ricoverato al Sant'Alfonso per alcuni accertamenti.