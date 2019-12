Quasi 200 chili di pesce sequestrati e multe per tremila euro. Nel mirino dei carabinieri della compagnia di San Bartolomeo in Galdo, che hanno collaborato con i Nas di Salerno, sono finite due pescherie situate nel Fortore che avevano pesce di dubbia provenienza, privo di qualsiasi tracciabilità e, in un caso, anche mal conservato. La merce, del valore di oltre 300mila euro, è stata confiscata. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni al fine di assicurare ai cittadini la qualità dei prodotti che finiranno sulle loro tavole in occasione delle festività natalizie. © RIPRODUZIONE RISERVATA