Sequestrato il cantiere dell'ex area Inps a Benevento, tre indagati

BENEVENTO - Eseguito un sequestro preventivo del cantiere di via Calandra a Benevento relativo alla struttura demolita degli ex uffici della direzione provinciale Inps. L’operazione eseguita da carabinieri, Guardia di finanza e personale della polizia giudiziaria, è stata disposta dal gip del tribunale di Benevento, dopo un’articolata indagine coordinata dalla Procura di Benevento, guidata da Aldo Policastro. Tra l'altro, è stato contestato il progetto che autorizza «una volumetria superiore a quella esistente».

Tre gli indagati (il procuratore speciale e i due amministratori della società proprietaria) perché - si legge nella nota della Procura - «in concorso tra loro, nella qualità di committenti, avviavano, in assenza di titolo abilitativo legittimo e, quindi, abusivamente, lavori per la costruzione di due blocchi: uno residenziale (composto di 60 appartamenti, 12 negozi e 61 box auto e 46 posti scoperti), l’altro commerciale (composto da due strutture), procedendo alla demolizione del complesso ex Inps, ricadente in zona classificata, in minima parte, come “viabilità pubblica e in parte maggiore come “F4”, destinata ad attrezzature direzionali di interesse collettivo».