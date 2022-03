Sequestro impianti depurazione a Benevento, Mastella assolto dopo quattro anni

«Dopo circa quattro anni dal sequestro che ha colpito gli impianti di depurazione della provincia di Benevento, finalmente è stata accertata la mia totale estraneità a qualsiasi ipotesi di reato ambientale». È quanto afferma in una nota il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, in relazione all'inchiesta della Procura di Benevento sulla depurazione e l'inquinamento dei fiumi.

«Sin dal mio insediamento come sindaco di Benevento - spiega il primo cittadino - mi sono attivato per la risoluzione della problematica esistente da anni e, anche grazie al mio contributo, sono stati reperiti i fondi necessari per la realizzazione dei tanto attesi depuratori».

«Il gip - prosegue - ha dunque accolto la richiesta di archiviazione del procedimento avanzata dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Benevento proprio perché, come sostenuto dai miei difensori, Alfonso Furgiuele e Fabio Carbonelli, non solo l'inquinamento riscontrato non è riconducibile alla mia gestione ma sono stato proprio io ad adottare tutti quei provvedimenti necessari per arginare e poi risolvere la problematica».