Tridico presenta il rapporto Inps a Benevento: «Servono più investimenti nel Sannio»

«L'unica via di uscita per un territorio come questo è incrementare il livello degli investimenti che favoriscano la costruzione di infrastrutture e sfruttando il più possibile i partenariati pubblici attraverso i fondi Pnrr». Il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, ha presentato questa mattina il XXI rapporto Inps presso la sede Unisannio di Palazzo De Simone.

Una situazione complessa, insomma, per le aree interne che hanno bisogno di investimenti speciali accompagnati da una stabilità lavorativa ed una graduale riduzione dei contratti a termine, per arginare l'emigrazione dei giovani beneventani, sempre più attratti da altre città. Dopo i saluti del rettore Unisannio, Gerardo Canfora, e del dirigente Studi e Ricerche Inps Daniele Checchi, nel corso dell’evento sono intervenuti anche i docenti Unisannio Emiliano Brancaccio e Paola Saracini; Doriana Buonavita, segretaria generale Usr – Cisl Campania, e Giuseppe Mauro, vice presidente Confindustria Benevento e il presidente del Cda Fondo Cometa, Riccardo Realfonzo.