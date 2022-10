Settimana della protezione civile: esercitazione a a Benevento

«L'iniziativa - dice il consigliere comunale di Benevento con delega alla protezione civile, Italo Barbieri - mira a far conoscere il complesso e variegato sistema della protezione civile anche stimolando l'adesione al mondo del volontariato».

Si svolgerà domenica 9 ottobre, dalle ore 08:30 alle ore 17:30, nel piazzale antistante lo stadio Vigorito di Benevento, l'evento “Ricordando il terremoto del 21 agosto 1962 Irpinio-Sannio. Rischio sismico e comunità resilienti” con l'esercitazione logistica, con l'allestimento del campo soccorritori, della protezione civile di Benevento.

All'esercitazione, promossa dal comune di Benevento nell'ambito della settimana nazionale della protezione civile, la campagna dedicata a sensibilizzare i cittadini sui temi della consapevolezza e della prevenzione del rischio oltre che a diffondere una moderna cultura di protezione civile, prenderanno parte tutte le organizzazioni comunali di volontariato della provincia di Benevento.

All'interno del campo base saranno predisposti spazi per il montaggio di tende alloggio volontari, segreteria per il censimento dei volontari e delle squadre di intervento, TLC per telecomunicazioni tra le squadre di intervento e la sala operativa regionale unificata, il centro coordinamento dei soccorsi e il centro operativo comunale, tenda sanitaria, cucina, mensa e tutti i servizi annessi area parcheggio mezzi di intervento.