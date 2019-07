Giovedì 4 Luglio 2019, 13:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tre pusher in manette. Operazione della squadra mobile che ieri sera ha fatto dapprima irruzione in una casa al rione Libertà, dove era in atto un'operazione di confezionamento di 120 grammi di cocaina. Cosimo Nizza, il primo spacciatore, ha cercato di liberarsi della droga gettandola via, ma gli agenti l'hanno recuperata. Nell'abitazione di Nizza erano presenti anche la cognata, Giuseppina Spagnuolo insieme al marito Massimo Lupo. Nella casa di questi ultimi, ad Apollosa, è stata scovata una centrale dello spaccio.I poliziotti hanno trovato oltre 350 grammi di cocaina ed altrettanti di eroina. In una zona attigua all'abitazione, poi, interrata, è stata trovata una borsa frigo con all'interno oltre 800 grammi di cocaina ed un chilogrammo di eroina. Nel corso della perquisizione effettuata nell'appartamento di Nizza sono stati trovati anche due bilancini di precisione, di cui uno poggiato sul tavolo del salone, unitamente alla somma di oltre 1.500 euro, ritenuto provento dello spaccio. Per i tre pusher sono scattate le manette, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. La donna è finita ai domiciliari, mentre per gli altri due si sono aperte le porte del carcere.