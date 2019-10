CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 4 Ottobre 2019, 12:00

Vigili in azione, commercianti sul piede di guerra. Al centro della disputa c'è come sempre il nodo parcheggi. Due sere fa l'ultimo episodio in ordine di tempo: i caschi bianchi rilevano in zona Duomo numerose vetture in sosta sugli stalli riservati ai residenti e fanno scattare le multe. Via Goduti, via Pasquali, via Capilongo i luoghi più bersagliati. Immediata scatta anche la reazione degli esercenti della zona che vedono pesantemente minato il residuo appeal delle proprie attività già compromesso dalla crisi.