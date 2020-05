Benevento, boom di presenze sul corso Garibaldi nella prima domenica post lockdown. Ha funzionato l'iniziativa dei commercianti che, spontaneamente, hanno messo da parte rivalità e divisioni e si sono uniti per creare il gruppo «Cuore della città», che ha debuttato proprio con l'idea di tenere aperti i negozi per l'intera giornata di ieri. Alta l'adesione, circa il 90% per il rilancio commerciale del centro storico. Del resto basta pensare che gli iscritti sono già 130 e figurano anche i titolari di bar. Chi è rimasto chiuso, invece, lo ha fatto solo per problemi logistici. Diverse aziende, infatti, non sono riuscite a organizzare turni di lavoro per tempo tra i dipendenti.



Ottimi i risultati anche a livello di vendite. Improntati sull'entusiasmo i commenti dei commercianti, alcuni quasi increduli. «Siamo contenti - dice Antonio Errico, titolare di Marcello abbigliamento - perché abbiamo avuto il ritorno di vecchi clienti in aggiunta a tanti nuovi. È andata veramente bene con il boom in serata. La sorpresa positiva della giornata è stata la presenza di diverse persone della provincia e anche di fuori che hanno anche effettuato acquisti. Non ce l'aspettavamo». «Sono soddisfatto - aggiunge Mauro Aran, titolare del negozio Aran Sport - di questa svolta. La gente ha risposto bene agli appelli e all'iniziativa di noi commercianti del corso, ma ora bisogna continuare a lavorare sul progetto». Per Ennio Zoino, di «Manà abbigliamento», «al di là delle vendite alte o basse per strada c'è stata tanta gente ed è questa la cosa positiva. Il prossimo passaggio è quello di abituarsi a fare la spesa al corso. Dopo un periodo buio e il blocco per il Coronavirus, è importante ravvivare il corso e dimostrare che è il più bel centro commerciale di tutta la Campania...». Una sorta di mutuo soccorso e collaborazione, questo il nuovo slogan del comitato che non ha presidenti o leader ma solo commercianti desiderosi di scrivere il riscatto commerciale del vecchio centro.



«Il commercio - afferma con orgoglio il gioielliere Nico Girolamo, tra i promotori dell'iniziativa - è nato nella zona di corso Garibaldi e noi ci saremo sempre, questo è uno dei punti basilari del programma che ha ribadito la necessità di essere uniti come mai era avvenuto in passato. Siamo molto felici che la gente abbia apprezzato questo nuovo spirito, bisogna aiutarsi e far riscoprire agli stessi beneventani tante attività e i vicoletti del corso, andati nel dimenticatoio». E rilancia i riscontri positivi registrati sui social. «Per ora - conclude - va avanti il concetto domenica in centro, ma poi ne lanceremo altri, sempre con la collaborazione del popolo beneventano».



Gli esercenti hanno anche varato, a partire da sabato, un omaggio di un caffè, rilasciando un ticket per ogni spesa da 30 euro in poi, grazie alla collaborazione dei bar della zona, che potranno essere consumati a partire da mercoledì solo per una questione fiscale e organizzativa. Ieri i blocchetti sono stati esauriti, a conferma del successo della giornata in cui diversi negozianti hanno optato per l'apertura serale. «La strada per il rilancio - chiosa l'ottico Gianni Balestrieri - è stata tracciata, il corso deve tornare a essere il cuore pulsante della città come avveniva in passato. La prima risposta è stata lusinghiera e mi piace sottolineare la presenza di tantissimi giovani, così come giovani e vogliosi di fare bene siamo anche in diversi esercenti dello storico corso».

© RIPRODUZIONE RISERVATA