Si riappropria dell'auto sequestrata, denunciato

L'auto gli era stata sequestrata dai carabinieri perché non aveva la copertura assicurativa, ma il proprietario, in accordo con l'uomo cui era stata affidata la custodia, aveva deciso di riappropriarsene. Per questo i due, un 52enne ed un 54enne della Val Fortore, sono stati denunciati dai militari della stazione di colle Sannita per sottrazione di cose sottoposte a sequestro dall'autorità amministrativa.



E' solo una delle operazioni portate a segno dai carabinieri della compagnia di San Bartolomeo in Galdo durante il servizio di controllo svolto nel weekend che ha impegnato 28 pattuglie, controllato 108 veicoli, 135 persone e 14 esercizi pubblici.I militari hanno hanno contestato 7 sanzioni amministrative per 2.470 euro comlessivi, ritirato 2 patenti di guida per sorpasso pericoloso in curva, comminato infrazioni per circolazione con veicolo sottoposto a fermo fiscale, per violazione di divieti, limitazioni ed obblighi e per perdita di controllo del veicolo, decurtando complessivamente 20 punti dalle patenti di guida.