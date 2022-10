Siccità, 38 milioni di danni alle coltivazioni sannite: colpito il Fortore e il Titerno

La giunta regionale ha riconosciuto le conseguenze, pesanti, prodotte dalla siccità all'agricoltura sannita. L'entità del danno accertato ammonta a 38.865.000 euro. L'importo è emerso da una approfondita indagine condotta e coordinata dall'agronomo Pietro Giallonardo. Le aree colpite sono quelle che delimitano le comunità montane del Fortore, dove la produzione lorda vendibile in tempi normali è pari a 88.372.000 euro, e del Titerno-Alto Tammaro in cui si arriva a 26.447.000. Nel dettaglio, ammonta a 30.182.000 il danno subito dagli agricoltori della prima area e a 8.662.000 per le coltivazioni della seconda. La deliberazione del governo regionale, di per sé, non dà corso a un immediato ristoro. Si tratta di una presa d'atto con la quale si approva l'attivazione della proposta per la declaratoria della eccezionalità dell'evento, secondo quanto prevede il decreto legislativo 102 del 2004, inviando la documentazione al ministero per le Politiche agricole cui competerà chiudere la partita. Ad andare in fumo, e con loro i redditi di centinaia di imprenditori delle due comunità, le colture di cereali, seguite da quelle di mais, leguminose, oleaginose, tabacco, foraggere e orticole. Nessun danno tangibile per vigneti e oliveti, piantagioni non particolarmente significative in tutti e due gli areali assetati dalla mancanza di pioggia.



«È una buona notizia dice Zaccaria Spina, presidente della comunità del Fortore la Regione dà corso al meccanismo con cui arrivare al ristoro. È anche il risultato delle nostre sollecitazioni, di cui l'ultima formulata all'assessore Nicola Caputo in un incontro a San Bartolomeo in Galdo. C'è ora da sperare che le procedure non siano particolarmente lunghe. Come abbiamo già segnalato in altre occasioni sarebbe il caso di snellire al massimo il percorso che porterà al concreto risarcimento. Tempi troppo lunghi finiscono per depotenziarne l'effetto». Soddisfatto anche il presidente della Comunità Titerno-Alto Tammaro, Gianfranco Rinaldi. «È positiva la decisione - dice - soprattutto per il lato Tammaro, segnato da effetti devastanti. Va da sé che sarebbe ora di provvedere a impedire eventi del genere. In questa ottica, è fondamentale che si realizzi presto il progetto di ristrutturazione della diga di Campolattaro. È con una infrastruttura del genere che si potrà tenere in vita il territorio e la sua economia».

«Quando i soldi arriveranno, potranno dare un respiro agli imprenditori. Non per questo i problemi, quelli endemici causati dalla cronica mancanza d'acqua, si risolveranno», è la riflessione del presidente della Cia, Carmine Fusco, che poi sostiene che i disastri patiti si possono evitare solo con interventi strutturali. «Invaso di Campolattaro a parte - continua - occorre costruire laghetti di collina; avviare una seria prevenzione contro il dissesto idrogeologico. Abbiamo bisogno, insomma, di opere strategiche mirate grazie alle quali liberarsi da calamità del genere». Il sollievo economico è certo il benvenuto ma non per questo si risolvono le difficoltà degli agricoltori secondo Nicola De Leonardis, presidente regionale di FedAgriPesca Confcooperative Campania. «Ci sono coltivatori dice - che hanno visto ridursi il loro raccolto di cereali da 40 a 25 quintali a ettaro. La maggioranza ha prestiti accesi con le banche indispensabili per portare avanti l' attività. Per sostenerli, sarebbe essenziale un'iniziativa con gli istituti di credito invitandoli a dilazionare le rate o ad abbassare i tassi. Un risarcimento una tantum, anche in considerazione dei tempi che ci vogliono per vederselo concretamente tra le mani, va bene ma sino a un certo punto». Così, infine, Gennarino Masiello, vicepresidente nazionale e leader regionale di Coldirett: «I danni da noi segnalati e documentati sono stati accertati. Ben venga l'indennizzo ma ci vuole ben altro perché certe esperienze così deleterie si ripetano. Bisogna da subito pianificare la realizzazione di piccoli invasi, vasche distribuite strategicamente sul territorio perché si utilizzino in caso di necessità».