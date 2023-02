Sicurezza stradale, cantiere in corso: le vie di San Giorgio del Sannio si riempiono di strisce bianche. «I possibili e inevitabili disagi cui andranno incontro i nostri concittadini, in questi giorni, per la messa in sicurezza delle strade, con segnaletica di vario tipo, sono solo temporanei. Oltre a porgere le scuse anche a nome dell'amministrazione per qualche intoppo di troppo, chiedo loro solo un po' di pazienza e la più piena collaborazione». È quanto ha detto ieri mattina, a cantiere aperto, il vice sindaco e assessore all'urbanistica e alla viabilità Maurizio Bocchino che, in piena collaborazione e sintonia con il delegato alla sicurezza e presidente del consiglio comunale Sigismondo Fragassi, sta portando avanti il progetto di restyling della segnaletica stradale. Un intervento su molte delle arterie cittadine partito ieri mattina nel cuore del paese, da piazza IV Novembre, davanti alla ex casa del Comune, per raggiungere, poi, altre strade e i quartieri. «Un progetto improcrastinabile - rimarca l'assessore Bocchino - anche alla luce dell'aumento esponenziale di sinistri e investimenti stradali che si sta registrando. L'amministrazione comunale ha inteso così dare una prima e concreta risposta a un crescente allarme legato alla sicurezza stradale».

«Se si facesse un rapporto sull'incidentalità stradale negli anni - aggiunge il presidente Fragassi - certamente s'incrocerebbero numeri inconsueti per una cittadina come la nostra. Il piano di riordino della segnaletica, per il quale oltre a ringraziare il sindaco Ciampi, la giunta tutta e gli assessori Bocchino e Petrillo in particolare, è il frutto anche del lavoro attento e scrupoloso degli uffici comunali tra cui il comando della polizia locale e l'Utc».

In programma vi sono i lavori di ripristino e di integrazione della segnaletica orizzontale e verticale di via Barone Nisco, piazza Risorgimento, piazza IV Novembre, viale Spinelli, via Roma, piazza Lodovico Bocchini e viale Aldo Moro. Nello specifico verranno posizionati due pannelli all'ingresso del centro abitato (il primo a Ginestra, il secondo a Sant'Agnese) con radar per la rilevazione degli autoveicoli forniti di lampeggianti che si accendono all'avvicinarsi degli stessi in caso di superamento del limite di velocità, tutto alimentato da pannelli fotovoltaici.

Sono in rifacimento oltre trenta postazioni di passaggi pedonali con relative paline verticali secondo norma. Cinque di questi attraversamenti pedonali saranno forniti di un sistema luminoso con led lampeggiante sulle targhe montate sulle paline e saranno alimentate da pannelli fotovoltaici: due saranno installati davanti alla Chiesa di Santa Maria della Sanità di Ginestra in piazza Lodovico Bocchini e davanti alla Chiesa di Sant'Agnese in piazzetta De Gregorio e tre lungo il viale Spinelli.