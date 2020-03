«Abbiamo una videoconferenza con il prefetto domani mattina (stamattina, ndr), vedremo che soluzioni adottare. Certo gestire due emergenze, una epidemiologica e l’altra sismica è veramente troppo: siamo impreparati, è inutile negarlo. L’affermazione è del sindaco di Apollosa Marino Corda che teme la possibilità di dover fronteggiare oltre alla pandemia, che sta mettendo in ginocchio l’intero Paese, anche l’emergenza terremoto. Lo stesso Corda aveva sollevato, dalle colonne del «Mattino», i dubbi sull’attuabilità dei piani di protezione comunali nell’attuale contesto, considerate le restrizioni governative sugli assembramenti per contenere il contagio.



Dubbi ripresi dai sindaci degli altri comuni interessati, da circa 20 giorni, dallo sciame sismico: Ceppaloni, Arpaise, San Leucio del Sannio, Pannarano e Sant’Angelo a Cupolo. Tutti convengono, infatti, che l’utilizzo dei piani di protezione civile per fronteggiare il sisma possono esporre la popolazione ad un eventuale contagio. Chiedono, quindi, al prefetto sostegno e chiarezza per fronteggiare questa ulteriore criticità, che si spera tuttavia non si presenti. © RIPRODUZIONE RISERVATA