Nell'arco di quattro ore 11 scosse, la più forte alle 11.36 di magnitudo 3.9. In tutta la giornata saranno 26 di cui 17 superiore a magnitudo 2. Dalle 9,06 sino alle 13,17 la terra è tornata a tremare nel Sannio più forte rispetto a tre settimane fa. Poi, i movimenti si interrompono. Ma in serata si «balla» ancora, pur se con magnitudo in calo (la più forte è di 2.6 alle 20.34). L'epicentro è sempre lo stesso, l'identica area del 25 novembre, l'unica variazione è che la catena di eventi tellurici si concentra nel territorio di San Leucio, con una sola eccezione: una scossa si registrerà a Ceppaloni (2.1). Per il resto, l'epicentro è sempre nel territorio diSan Leucio. La prima alle 9,06, con ipocentro di 17 chilometri, si attesta a 3.6. Avvertita in tutta la zona, nella vicinissima Benevento e in tutta la provincia, compresi alcuni centri dell'Irpinia. Neppure il tempo di riprendersi e due minuti dopo arriva il bis: magnitudo 3.2 e profondità di 10 chilometri. Molta gente esce in strada, ma saranno le scuole a reagire prontamente. Se al primo avvertimento, i dirigenti si erano limitati a suonare una sola volta la campanella, che nel piano sicurezza equivale a far riparare gli alunni sotto i banchi, dopo la scossa delle 9,08 i dirigenti dispongono per l'evacuazione con i tre suoni ripetuti. Anche all'Unisannio c'è la sospensione delle attività, in calendario c'è una seduta di laurea al dipartimento di Scienze, oltre a sedute di esami. La precauzione ha il sopravvento, il disagio delle famiglie e degli studenti va posposto al pericolo. Il rettore Gerardo Canfora, che poco dopo prenderà parte alla riunione del Centro operativo comunale, riunito presso il comando dei vigili urbani, riferisce di aver già ordinato controlli immediati sugli edifici dell'Ateneo, ovviamente solo visivi. Nel pomeriggio disporrà la ripresa già da oggi. «Contatterò il direttore del dipartimento per cercare di fissare quanto prima la seduta di laurea saltata e i docenti che avevano fissato sedute di esami». Stesso provvedimento del presidente della Provincia Antonio Di Maria che ha disposto la chiusura degli uffici.



Le scuole oggi resteranno chiuse in città e in diversi comuni. In un primo momento, il sindaco Mastella, che aveva consultato sia il responsabile della protezione civile nazionale Borrelli che quello regionale Giulivo, si era limitato a renderle off-limits solo per ieri. Così come tutte le strutture pubbliche. Il primo cittadino ha inteso far effettuare le verifiche su tutti gli edifici comunali, prima di decidere, in una seconda riunione del Coc svoltasi in serata, la chiusura pure per oggi, non essendo stati controllati tutti gli immobili. Saranno, invece, regolarmente aperti gli uffici comunali poiché dalle verifiche effettuate non sono risultati danni. In ogni caso il Coc continuerà a monitorare costantemente la situazione, pronto a mettere in atto le misure previste dal Piano Comunale di Protezione Civile nel caso di allarme sismico. Sul sito (www.comune.benevento.it) e sulla pagina Facebook (www.facebook.com/ComunediBenevento) del Comune sono state pubblicate le aree di attesa e di accoglienza in caso di allarme sismico. È possibile iscriversi gratuitamente al servizio «Sindaci in contatto» (numero verde 800 029144) che provvede ad avvisare telefonicamente i cittadini in caso allerta. A proposito di aree di attesa, in piazza Roma nessun problema per la pista di ghiaccio: predisposte le vie di fuga per gli alunni del Convitto Nazionale e gli studenti universitari. Intanto, al centralino dei vigili del fuoco sono pervenute tantissime telefonate ma fino alla tarda serata non si sono registrati danni a cose o persone.

