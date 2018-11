Mercoledì 28 Novembre 2018, 06:00 - Ultimo aggiornamento: 28-11-2018 06:18

Saranno più utili le scarpe comode che il pieno nel serbatoio. Arriva una nuova giornata di stop al traffico in città. La data prescelta è quella di domenica prossima quando, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19, verrà riproposta l’interdizione ai veicoli a motore all’interno del perimetro urbano. Decisiva si è rivelata la nuova escalation di emissioni inquinanti in atmosfera registrata nei giorni scorsi dalle centraline dell’Arpac in via Mustilli e nella zona industriale di Ponte Valentino. Ripetuti sforamenti dei valori massimi consentiti dalla legge sia per le Pm 10 che per le polveri ultra sottili identificate con la sigla Pm 2,5. In un caso, venerdì scorso, disco rosso per entrambi gli indicatori. Ma già lunedì 19 e giovedì 22 le soglie previste dalla normativa erano state oltrepassate (Pm 2,5), così com’è accaduto ancora sabato 24.