Nove su nove. Un «filotto» da brividi quello messo a segno dalle polveri sottili negli ultimi giorni. Il perdurare del bel tempo favorisce la stagnazione degli inquinanti nell'atmosfera cittadina così come sta accadendo in tante realtà d'Italia e della regione. Il mal comune non può comunque confortare e appare urgente varare correttivi. Il primo e più immediato, il blocco della circolazione veicolare, è scattato con l'indizione del primo stop dell'anno in programma domani. Mezza giornata e non le abituali otto ore, scelta riduttiva malgrado l'emergenza abbia raggiunto livelli di allerta da codice rosso. Con quello verificatosi giovedì sono già undici i superamenti del livello massimo di polveri Pm10 previsto dalla legge. Undici su sedici giorni, numeri che parlano da soli. Mai in precedenza Benevento aveva fatto registrare un trend simile e la situazione appare ancora più preoccupante del solito.