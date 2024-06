Mancano solo sei giorni all'election day ed il tempo per la campagna elettorale è agli sgoccioli. Alcuni dei candidati alle Europee hanno già sfoderato l'artiglieria pesante, altri invece hanno ancora il colpo in canna. Il lasso di tempo che li separa dalla data del voto (8 e 9 giugno) sarà fondamentale per provare a convincere qualche indeciso o sottrarre qualche preferenza agli avversari. E allora vai di fibrillazione.

Gli aspiranti al seggio a Bruxelles, tra un comizio elettorale e l'altro, hanno intensificato l'attività di promozione sui social, attraverso i manifesti ed impresso una significativa accelerazione agli incontri. Partendo dai tre candidati sanniti, Luigi Barone che corre con la Lega e che è stato il primo ad avviare la campagna elettorale, ha lanciato negli ultimi giorni una serie di video in cui spiega come bisogna votare e le battaglie che porterà avanti in Europa il suo partito. Contestualmente ha intensificato il numero di manifesti presenti in città. Chiaramente il suo tour, che lo ha portato a toccare più di 400 Comuni sparsi nelle sei regioni che compongono la circoscrizione Sud, continuerà fino all'ultimo giorno utile. Per Barone anche la recente visita di Matteo Salvini a Guardia Sanframondi, pur se mascherata da presentazione del libro scritto dal leader del Carroccio.

Fitta di appuntamenti anche l'agenda di Sandra Lonardo Mastella che chiuderà la campagna elettorale giovedì a Napoli e nel frattempo continua ad incontrare persone e a stringere mani. Per lei anche una lettera scritta dal marito Clemente Mastella e indirizzata ai cittadini in cui il sindaco dopo aver spiegato come sia cambiata la città chiede il voto per la moglie che definisce «brava e capace». Né va dimenticata la convention al teatro San Marco con ospite Matteo Renzi che in quell'occasione confermò per la Mastella parole di stima e apprezzamento per aver affrontato astata vittima innocente della malagiustizia.

Tra piazze, social e interventi in tv si divide Piernicola Pedicini, candidato sannita con la lista di Michele Santoro «Pace Terra Dignità». La sua è stata la campagna (l'ha battezzata il tour tra gli ultimi) che è partita con maggiore ritardo rispetto a tutte le altre a causa della raccolta firme necessarie per la presentazione della lista che si è conclusa proprio nell'ultimo giorno utile (a fine aprile).

L’AGENDA

Intanto oggi tocca al Partito democratico. I dem ospiteranno Antonio Decaro, il sindaco di Bari. È lui il candidato che sosterranno, tra l'altro quello che scalda più i cuori e con la probabilità di fare il migliore risultato rispetto agli altri colleghi in lista: la giornalista Lucia Annunziata, capolista ma definita in qualche ambiente «tiepida», l'altro giornalista Sandro Ruotolo e Pina Picierno.

Domani, invece, toccherà ad Azione sfoderare l'asso. In città approderà Maria Stella Gelmini, ex ministro dell'Istruzione con Forza Italia, ora vice segretario nazionale del partito di Calenda. Che ha deciso di correre da solo con «Siamo Europei», snobbando la lista di scopo «Stati Uniti d'Europa» e polemizzando per la presenza tra gli alleati degli alleati di Mastella. Una folta rappresentanza di Fratelli d'Italia, dopo aver ricevuto le visite del candidato Vittorio Sgarbi, del viceministro Edmondo Cirielli e del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, è partita ieri con un pullman in direzione Roma per partecipare alla convention della propria leader Giorgia Meloni in piazza del Popolo. Forza Italia ha voluto stupire tutti con effetti speciali ospitando dapprima il capogruppo del partito in Senato Maurizio Gasparri e poi una manifestazione a Puglianello con il segretario nazionale Antonio Tajani.

Il Movimento Cinque Stelle ha puntato tutto sui due candidati scelti direttamente dal presidente Giuseppe Conte: Pasquale Tridico e Maurizio Sibilio. +Europa ha invece accolto Benedetto Della Vedova, tra i padri ideatori della lista «Stati Uniti d'Europa». E per restare in tema di Stati Uniti d'Europa, ieri il candidato in quota Italia Viva, Nicola Caputo, è stato a Torrecuso per un aperitivo elettorale. L'obiettivo è di fare incetta di voti nel mondo dell'agricoltura, dicastero di cui è titolare in Regione.