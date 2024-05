Nel parco un albero in ricordo di mamma Emily

Nel piccolo parco di Solopaca un albero ricorderà Emily Vegliante. «Una gesto d’amore per ricordare una giovane mamma divenuta angelo fra gli angeli troppo presto». Commovente e partecipata la cerimonia che si è svolta sabato scorso. Ora un albero in quel parco, dove suo figlio Gabriel gioca sereno, ricorderà per sempre Emily, giovane mamma e carabiniera morta a 22 anni in un incidente stradale.

La tragedia si è consumata un anno fa a Cento, nel Ferrarese.

Emily prestava servizio a San Giovanni in Persiceto, in provincia di Bologna. «Un albero piantato come simbolo di continuità di quella vita spezzata che attraverso il nutrimento di madre terra sarà nuova linfa di vita laddove giocherà il suo piccolo Gabriel insieme agli altri bambini. Un simbolo per chi è rimasto affinché mai venga dimenticato il dolce suon del suo nome» hanno evidenziato gli organizzatori dell’omaggio alla ragazza.

La cerimonia ha visto la partecipazione del sindaco Pompilio Forgione, dei rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri di Solopaca e di tantissimi amici, familiari e concittadini di Emily e della sua famiglia.