Dolore, sconcerto e incredulità. Così Solopaca e la valle Telesina hanno accolto la notizia della morte della ventiquattrenne Emily Vegliante, giovane carabiniera in servizio a San Giovanni in Persiceto, in provincia di Bologna. La giovane, madre di un bambino di cinque anni anche il papà del piccolo è sannita e carabiniere, in servizio non lontano dal luogo in cui era impegnata la ragazza , che da sempre sognava di indossare la divisa della Benemerita, è deceduta dopo un terribile incidente stradale verificatosi tra le 15.30 e le 16 di giovedì in provincia di Ferrara. L'impatto a Cento (Ferrara) lungo via Modena, non lontano dall'incrocio che conduce a Renazzo. Drammatica la scena che si sono trovati davanti i soccorritori, con le due vetture completamente accartocciate e gli occupanti incastrati tra le lamiere. Sul posto, infatti, una volta scattato l'allarme, sono intervenuti sia i sanitari del 118 che i vigili del fuoco e la polizia municipale, per effettuare i rilievi. A nulla, però, sono valsi i soccorsi per la giovane sannita, che sarebbe deceduta sul colpo. Coinvolte nello schianto altre due persone: un carabiniere trentenne originario di Crevalcore, P.D.M (prestava servizio nella stessa caserma della ragazza), e un quarantottenne di Cento, O.C..

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la giovane viaggiava a bordo di una Fiat Punto, guidata dal collega, che si è poi scontrata con una Peugeot che proveniva dal senso opposto. Proprio quest'ultima ha terminato la sua corsa in un vicino fondo agricolo. Resta, naturalmente, da accertare con precisione la dinamica dell'incidente ma probabilmente le due vetture si sarebbero scontrate frontalmente, con la Punto che avrebbe incassato il colpo proprio sul lato passeggero. Per il trentenne carabiniere le condizioni sono apparse subito serie ed è stato necessario il trasporto in elisoccorso verso l'ospedale Maggiore di Bologna mentre per il quarantottenne, anche lui ferito, i sanitari del 118 hanno reso necessario il trasporto presso l'ospedale Sant'Anna di Cona.

In un attimo, dunque, il sorriso di Emily è volato via. La notizia si è diffusa nel tardo pomeriggio nel Sannio e in particolare a Solopaca, paese d'origine della ragazza, dove regnano tristezza e commozione. Nel centro telesino era anche previsto per domani un raduno di auto che è stato prontamente annullato. Il primo cittadino, Pompilio Forgione, ha istituito il lutto cittadino per il giorno dei funerali. La notizia della morte di Emily ha fatto anche il giro dei social in brevissimo tempo. Il Comune, sul proprio canale Facebook ufficiale, ha voluto esprimere il proprio messaggio di cordoglio e vicinanza: «Il sindaco e l'amministrazione comunale - si legge - si stringono al dolore delle famiglie Vegliante e Tammaro per la tragica perdita della cara Emily». Sul web, chi inoltre chi scrive «Piccola, splendida Emily, ti porterò sempre nel cuore» e ancora: «Ci sono notizie che ti tolgono il respiro e ti fanno capire come la vita a volte sia ingiusta, imprevedibile e feroce. Mi resta solo da sperare che ci sia qualcosa di ancora più bello che ti stava aspettando». «Siamo tutti sconvolti - ha detto Forgione - la scomparsa di Emily è un duro colpo per tutta la comunità. Una ragazza solare, seria, che aveva valori forti e un grande senso di giustizia. Per questo aveva deciso di entrare a far parte dell'Arma. Emily però era anche una madre attenta e affettuosa».