Sos assembramenti a Montesarchio Il sindaco: «Adesso tolleranza zero»

Sarà tolleranza zero: è quanto ribadisce Franco Damiano, sindaco di Montesarchio, alla luce dell'aumento dei casi in pochi giorni. «Il numero dei contagi è in risalita - tuona il primo cittadino - anche a causa di comportamenti irresponsabili che si sono verificati nei giorni scorsi». Qualche assembramento soprattutto davanti ai bar non manca, ma sembra che vi siano state anche altre violazioni delle regole. Ufficialmente i contagi erano 41 (aumentati in soli due giorni), ma il primo cittadino resta in attesa di conoscere i risultati dei tamponi effettuati in diversi nuclei familiari. Comportamenti irresponsabili che, come ribadisce Damiano, saranno sanzionati «con la massima severità, così come stabilito con le forze dell'ordine e la polizia municipale. Per intenderci - ripete a chiare lettere - assembramenti in strada o in luoghi privati, non indossare la mascherina in luoghi pubblici o esercizi commerciali, violazioni del coprifuoco senza motivazione valide sono vietati. Per cui chi sarà sorpreso sarà punito come per legge». Preoccupazioni del sindaco condivise anche dal M5S, che però evidenzia «sono tardive. La nostra preoccupazione - replica il capogruppo consiliare Orazio Gerardo - sono i numeri in risalita, perciò chiediamo al sindaco aggiornamenti continui e naturalmente più controlli». Una situazione che, se dovesse peggiorare, Gaetano Mauriello consigliere con delega alla polizia municipale, ha già proposto alla sua maggioranza di «attuare maggiori restrizioni anche con la chiusura totale dei bar». Sui controlli da parte dei vigili urbani, Mauriello ribadisce che «in sevizio vi sono poche unità e, da mesi, si stanno facendo carico di tutta la procedura che riguarda il Covid tra notifiche e controlli».



La voglia di uscire e di stare insieme dei giovani resiste al lockdown e alla zona rossa. La movida, ad Airola, è la parola d'ordine del weekend e, come sempre, si concentra tra corso Montella, piazza Vittoria e piazza San Giorgio, dove si trovano più locali di tendenza. Con la chiusura di un bar, davanti al quale nei mesi scorsi si sono registrati assembramenti e, più volte, l'intervento del sindaco e delle forze dell'ordine, la concentrazione del popolo giovanile è un po' ridotta. Ma l'aperitivo e le chiacchierate tra amici continuano a segnare i pomeriggi del weekend così come il traffico veicolare di corso Montella, piazza San Giorgio a piazza Mercato, altro luogo di ritrovo dei giovani. «Mai abbassare la guardia, i contagi stanno risalendo evidenzia il sindaco di Airola, Michele Napoletano - con circa 20 positivi. Gli assembramenti sono diminuiti rispetto alle settimane scorse ma rinnovo l'appello ai giovani affinché rispettino il distanziamento e l'utilizzo delle mascherine oltre a ribadire l'importanza del vaccino, l'arma più potente contro il virus». Anche il deputato del M5S Pasquale Maglione, ad Airola per la Giornata in memoria delle vittime del Covid, ha sottolineato, riferendosi ai giovani, «l'importanza di limitare i contatti e restare a casa, evitando assembramenti per non arrecare danni a chi si vuol bene, soprattutto alle persone anziane».



«Serve massima prudenza e una rigorosa osservanza delle prescrizioni governative e regionali» è, invece, l'appello del sindaco di Limatola Domenico Parisi, che si dice pronto ad inasprire, con proprie ordinanze, quelle che sono le misure di prevenzione e contenimento attualmente in vigore. «Negli ultimi giorni spiega il primo cittadino - si è assistito a un significativo incremento di casi da Covid-19, con i positivi che a Limatola sono 23, sette dei quali registrati nelle ultime 24 ore. Si raccomanda un atteggiamento di massima prudenza e di puntuale e rigorosa osservanza delle prescrizioni governative e regionali. Si avvisa la comunità, inoltre, di come, a fronte di un ulteriore aumento dei casi e al fine di tutelare la salute pubblica, saremo costretti a porre in essere ordinanze più restrittive delle disposizioni vigenti».



