Sos cinghiali. Branchi di ungulati sono stati avvistati l'altra sera all'interno di un giardino dell'abitazione di una 60enne di Benevento in zona Ponticelli, un'area che si trova a pochi passi dalle sponde del fiume Calore. La donna ha vissuto attimi di panico e paura alla vista di ben cinque cinghiali nella sua proprietà.

Ad avere la peggio un piccolo cagnolino bassotto, aggredito ferocemente dal branco. Le lesioni subite, purtroppo, hanno reso necessario il suo trasporto presso un veterinario, dove è stato sottoposto a tutte le cure del caso. L'ennesima denuncia va inevitabilmente ad aggiungersi a quelle degli ultimi mesi, con avvistamenti di cinghiali concentrati tra Rione Libertà, Santa Clementina, Santa Maria degli Angeli e Pantano.

Una situazione arrivata al limite, che incide inevitabilmente sulla sicurezza di gran parte della popolazione del capoluogo sannita, nonostante i continui monitoraggi e gli interventi, che però a quanto pare non sono più sufficienti per fronteggiare un fenomeno che crea enormi difficoltà ad automobilisti e cittadini, e se allarghiamo lo sguardo ai vari centri della provincia, anche agli agricoltori, costretti a fare i conti con i danni causati alle coltivazioni e ai terreni. La soluzione? Oltre alle battute di caccia selettiva, ed in prospettiva la destinazione delle carni a scopo alimentare, Giuseppe Porcaro, responsabile dell'ufficio caccia provinciale per conto della Regione Campania, che da anni segue anche la questione cinghiali, ha le idee chiare per come contrastare il fenomeno, che ora preoccupa anche i residenti nei centri urbani.

«Siamo stati allertati già ieri mattina e, con decreto dirigenziale, abbiamo attivato le procedure che sono previste in questo caso. Inoltre spiega Porcaro abbiamo allertato il personale formato ed esperto nella verifica della presenza dei cinghiali e abbiamo avvisato il Criuv (Centro di riferimento regionale per l'Igiene Urbana Veterinaria, ndr) per mettere a punto le linee guida e le strategie applicabili in questa realtà territoriale». Come conferma Porcaro, infatti, «è stato già eseguito un primo sopralluogo nell'area di Ponticelli e si è deciso il piano di contrasto per l'area urbana conclude Saranno interventi delicati e mirati ed entro questo fine settimana porteremo a termine gli interventi. In quella zona l'erba è cresciuta a dismisura e deve essere bonificata l'area per evitare il ritorno degli animali». A tal proposito, l'assessore all'ambiente Alessandro Rosa ha già dato ampia disponibilità per l'esecuzione degli interventi. «Agiremo con decisione ha spiegato l'assessore alle Politiche sanitarie Alessandro Rosa poiché il fenomeno è diventato pericoloso per l'incolumità pubblica e va fermato. Il Comune per primo farà ciò che è dovuto. Vanno recintati i varchi attraverso cui i cinghiali arrivano. Va fermata ogni azione, volontaria o inconsapevole, di alimentazione degli animali. E soprattutto va garantito il decoro, in particolar modo nei pressi dei fiumi».



E mentre nelle ultime settimane nel Sannio, ma anche nella città di Benevento, si moltiplicano gli avvistamenti, si contano 55 i cinghiali abbattuti da febbraio ad oggi nell'hinterland, oltre tremila se si considera l'ultimo anno su una stima di oltre 13mila capi. Una partita che si gioca su più fronti. Infatti cresce l'attesa per l'attuazione di un progetto che la facoltà di ingegneria di Unisannio ha messo a punto. Si tratta di distribuire sul territorio strumenti che, captata la presenza dell'animale, emettono segnali acustici e olfattivi in grado di respingerlo. Il piano è stato ufficializzato e ora bisogna valutare se i requisiti sono idonei per richiedere i necessari finanziamenti nell'ambito del Psr, che ammontano a circa 200mila euro.