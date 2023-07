L'oasi verde di Villa dei Papi, diventata ritrovo per bambini, famiglie e pensionati nel quartiere Pacevecchia, da giugno 2021 resta ancora chiusa al pubblico, a distanza di oltre un mese e mezzo dal provvedimento adottato per motivi di sicurezza alla luce della presenza dei cinghiali. Un vero paradosso, visto il periodo di gran caldo. Non mancano certo appelli e proteste rispetto a una situazione che resta tuttora irrisolta, con panchine, giostrine, giardini e viali desolatamente vuoti.

Il rischio, che ormai è quasi una certezza, è che, anche alla luce dei tempi tecnici, burocratici ed amministrativi i cancelli restino chiusi per l'intera estate, anche perché senza la certezza dell'eliminazione del pericolo, sia alla Provincia che al Comune (che come è noto gestiscono insieme la storica struttura) non ci sarà nessuno disposto a firmare l'ordinanza di riapertura. Il problema è che il personale specializzato dell'ufficio caccia della Regione Campania e dell'Atc sannita, nel corso dei sopralluoghi, hanno accertato che nonostante un primo intervento effettuato dagli operai, la rete di recinzione dell'area di Villa dei Papi presenta ancora varchi dai quali accedono i cinghiali. Un fenomeno già verificato anche con l'ausilio di fototrappole posizionate nelle scorse settimane.

Qualcosa, comunque, si è mosso alla Rocca dei Rettori. Il settore tecnico, d'intesa con il settore patrimonio, ha infatti approntato una perizia che prevede una spesa complessiva di circa 23mila euro per rifare la recinzione sui 750 metri di perimetro di Villa dei Papi.In questo modo si potrà dunque impedire in un prossimo futuro l'accesso degli ungulati, considerato che saranno chiusi tutti gli accessi creati in questi anni dall'obsolescenza della recinzione stessa e anche dagli animali. La perizia sarebbe in corso di approvazione proprio in questi giorni. Non resta che attendere il via libera ufficiale. Successivamente si procederà con l'affidamento dei lavori che, giocoforza, richiederanno tra rimozione e installazione, un periodo di almeno un mese. Un fattore che fa pensare al procrastinamento a tempo indeterminato e quindi del periodo estivo di chiusura. Del resto, gli addetti ai lavori hanno accertato che proprio nell'area retrostante Villa dei Papi, ai confini con gli insediamenti residenziali abitativi del parco La Collina da un lato e parco Andromeda dall'altro, risiedono intere famiglie di ungulati.Proprio nelle ultime ore, intanto, a conferma di una situazione di pericolo anche per le numerose abitazioni della zona, gli addetti dell'ufficio caccia hanno provveduto alla cattura di due cinghiali di grossa taglia, che sono stati trasportati al parco regionale di Cerreta Cognole, nel Cilento. Il prelievo è avvenuto nell'area abbandonata sotto la villa denominata casone De Caro. «Continueremo a monitorare quell'area - ha detto il funzionario regionale Giuseppe Porcaro - ma come già comunicato via pec a Comune e Provincia nelle scorse settimane, andrebbe bonificata con pulizia e taglio della foltissima vegetazione, che costituisce l'habitat ideale per gli ungulati. Auspicabile una bonifica come avvenuto per via Tiengo nel mese di maggio».