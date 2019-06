Sabato 8 Giugno 2019, 12:25 - Ultimo aggiornamento: 08-06-2019 12:28

Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha telefonato al ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, al quale, si fa sapere in una nota, «ha ricordato le difficoltà della città tra i pochi capoluoghi italiani privi di depurazione».Gli ha fatto, altresì, presente come questo comporti «una qualità di servizi che non è compatibile con gli standard europei e che per risolvere questo storico problema non bastano le risorse comunali». Il ministro «si è impegnato a ricevere il sindaco insieme col commissario di Governo, Enrico Rolle, alla conclusione dell'iter parlamentare dello Sbocca Cantieri per definire le modalità degli interventi».