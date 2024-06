Arriva una risposta concreta alla fame di parcheggi in centro. Scatterà questa mattina la prima convenzione tra commercianti e Trotta per la sosta incentivata dei clienti nel megaparcheggio di via del Pomerio. Antesignana dell’iniziativa è una erboristeria affiliata a un noto franchising nazionale operante da anni su corso Garibaldi, che ha stipulato un contratto ad hoc con il gestore della struttura. In sintesi, i clienti che lasceranno l’auto nello stazionamento multipiano, ubicato a breve distanza dal centro storico, per fare compere presso l’esercizio, godranno dello sgravio totale del costo della prima ora di sosta. Per beneficiarne dovranno esibire il tagliando d’ingresso nella struttura debitamente timbrato sul retro dal titolare del negozio. Il corrispettivo sarà addebitato all’esercizio commerciale sottoscrittore di un accordo contrattuale diretto con la Trotta. Ogni esercente versa un anticipo costi su base mensile dal quale gli addetti del megaparcheggio attingono i corrispettivi a scalare. A seconda delle esigenze specifiche dell’attività commerciale è possibile prevedere l’esonero totale del pagamento pur oltrepassando la prima ora di sosta, che comunque rappresenta un lasso di tempo congruo per effettuare acquisti mirati. Chi invece volesse trattenersi più a lungo tra Corso Garibaldi e dintorni per concedersi uno shopping ad ampio raggio, dovrà attendere l’attivazione di nuove intese con il gestore da parte di altri operatori commerciali.

APPROFONDIMENTI Benevento, strisce blu e pass per la Ztl: il rebus gestione ai privati Benevento, polizia municipale, tensioni tra Comune e Pugliese Benevento, ztl e parcheggi via alla rivoluzione: «Sarà svolta green»

L’ASSOCIAZIONE Accordi che, comunque, non tarderanno ad arrivare. Interesse alla iniziativa è già stato espresso dal nutrito gruppo di esercenti che ha preso parte al vertice promosso nei giorni scorsi da Confcommercio, regista dell’operazione che ha visto il coinvolgimento anche dell’assessorato Attività produttive del Comune: «Ci siamo fatti interpreti di un’esigenza largamente avvertita tra i nostri affiliati e pressoché indistintamente da tutti gli operatori commerciali del centro storico - spiega il presidente provinciale di Confcommercio Rocco Barbato - La chiusura di piazza Orsini ha rappresentato la mazzata definitiva, ma già in precedenza si avvertiva il problema parcheggi. Stiamo provando a indicare qualche contromisura, onde evitare che la mancanza di posti per la sosta delle auto comprometta sul nascere gli sforzi di chi quotidianamente cerca di mandare avanti un’attività in città. Purtroppo le difficoltà del settore sono evidenti, e Corso Garibaldi non ne è affatto esente. La scelta di esonerare i clienti dal pagamento del parcheggio vuole essere un incentivo non soltanto a far visita ai nostri negozi ma allo stesso centro storico, bellissimo ma destinato alla progressiva desertificazione se non è animato dalla presenza viva delle attività commerciali. Abbiamo preferito lasciare a ogni singolo esercente la possibilità di pattuire con il gestore del megaparcheggio la formula più calzante alle proprie esigenze. Chi fosse interessato può comunque rivolgersi a Confcommercio, a prescindere dall’essere già un nostro iscritto, per ricevere tutte le informazioni relative agli accordi in convenzione». Commercianti beneventani che vogliono vendere cara la pelle e non si rassegnano allo strapotere apparentemente imbattibile del commercio on line: «L’esercizio di vicinato e lo shopping fisico - rileva Barbato - hanno ancora una loro ragion d’essere, purché adeguatamente sostenuti e accompagnati. Gli esercenti locali stanno facendo a pieno la loro parte, dando anche la disponibilità ad autotassarsi per finanziare lo svolgimento di eventi e iniziative di richiamo lungo Corso Garibaldi a partire dalle prossime settimane. Attrazioni dedicate ai bambini, manifestazioni spettacolari e gastronomiche di qualità, sono le idee che troveranno realizzazione questa estate. Chiaramente, si eviteranno sovrapposizioni con il calendario delle iniziative già programmate dal Comune e dalle associazioni del mondo dello spettacolo».