Mettere fine alla sosta selvaggia e al transito incontrollato nella Ztl. Un obiettivo più volte annunciato ma da troppo tempo fermo sull'uscio delle buone intenzioni, tanto da rendere persino paradossale la denominazione di zona a traffico limitato. La realtà quotidiana dice ben altro: veicoli parcheggiati in ogni possibile anfratto con cartellini sbiaditi dal sole dei tanti anni trascorsi dal rilascio; mezzi di ogni tipo e dimensione che solcano corso Garibaldi a tutte le ore; monumenti e luoghi simbolo assediati dai veicoli. E ciò in barba alla installazione, nell'ormai lontanissimo aprile 2019, di apparecchiature atte a scovare l'ingresso di vetture non autorizzate al transito nell'area (teoricamente) off limits. Uno spreco inaccettabile che fa a cazzotti con la proclamata vocazione turistica della città dal cui decoro dipende la valorizzazione e il mantenimento stesso del fregio Unesco, come ricordato recentemente dallo stesso sindaco Mastella.

Urge una sterzata, e qualcosa sembra finalmente delinearsi: «Abbiamo affrontato la questione con l'assessore delegato Attilio Cappa - rivela Francesco Farese, presidente della commissione Traffico - Si è condivisa l'esigenza assolutamente prioritaria di rivedere la disciplina del transito e della sosta nella zona a traffico limitato. L'ultimo provvedimento adottato in materia dal Comune è una delibera di Giunta che forniva un indirizzo agli uffici per il rilascio delle autorizzazioni, risalente al gennaio 2011. Ad esso seguì la determina dirigenziale attuativa e la successiva moltiplicazione dei permessi, senza la parallela azione di accertamento sul permanere dei requisiti. Con il risultato che oggi si stima siano in circolazione circa 5mila pass».

E intanto, le telecamere posizionate più di tre anni fa ai 4 varchi principali d'accesso restano inoperose. Un giallo che Farese motiva così: «Con un numero tanto elevato di mezzi formalmente autorizzati a entrare e sostare nella Ztl, diventa pressoché inutile avviare un'attività di verifica targa per targa che impegnerebbe per intere giornate alcune unità della polizia municipale, come ci ha spiegato il comandante Fioravante Bosco. Tantomeno è ipotizzabile andare ad accertare la regolarità dei singoli permessi, data la mole dei tagliandi. Siamo invece dell'idea che occorra procedere a un azzeramento totale dei pass attualmente in uso, e al rilascio di nuovi titoli abilitativi, per poi effettuare la verifica dei transiti regolari e le sanzioni per i trasgressori. Ciò, chiaramente, dando agli aventi diritto un congruo margine di tempo per formalizzare la richiesta e ottenere il nuovo lasciapassare».

Si annuncia dunque una tabula rasa della montagna di cartoncini usciti in questi anni dagli uffici di via del Pomerio. Ma in parallelo, convergente rispetto all'obiettivo, dovrà vedere la luce il testo al quale i cittadini dovranno uniformarsi: «Alla ripresa post festiva procederemo alla redazione del nuovo Regolamento per la disciplina del transito e della sosta nella zona a traffico limitato - annuncia Farese - Avremo un confronto preliminare con la polizia municipale e i funzionari dei settori mobilità e gestione del traffico. Quindi si passerà alla stesura del Regolamento che a tutt'oggi non è mai stato redatto. La bozza di partenza, stilata dagli uffici municipali, sarà discussa in commissione recependo anche le istanze dei commercianti, dei residenti, dei rappresentanti ecclesiastici. Non sarà un provvedimento calato dall'alto e terrà conto delle legittime esigenze di tutti. Ma è evidente che l'attuale stato di cose non potrà più essere tollerato».

Intanto, prosegue la battaglia contro i malfunzionamenti delle telecamere cittadine. Con determina del dirigente del settore Polizia municipale Alessandro Verdicchio, nei giorni scorsi sono stati affidati alla Seti di Scafati ulteriori lavori di efficientamento su alcuni punti della rete di videosorveglianza tra i quali il centralissimo occhio elettronico collocato su corso Garibaldi all'altezza della basilica di San Bartolomeo.