«Antonio nella tua Puglianello ti lascio all'affetto straripante dei cittadini del Sannio e dell'Alto casertano. Evviva Forza Italia, evviva Antonio Tajani!». Così Francesco Maria Rubano accoglie il vicepremier e ministro degli Esteri nel suo paese. Tajani ci è andato per promuovere la propria candidatura alle Europee, ma soprattutto quella dell'europarlamentare uscente Fulvio Martusciello e per dare materia e concretezza all'amicizia che lo lega al sindaco del paese della valle telesina. «Avete a Puglianello un ottimo sindaco - dice Tajani alla piazza - ed è un eccellente deputato: seppur giovane ha messo a ferro e fuoco Montecitorio. Lo conoscono tutti». Tajani, che è anche segretario nazionale di Forza Italia, promette una costante attenzione verso il Sannio e le aree interne «che vanno sostenute, difese perché rappresentano un'opportunità. Dobbiamo pensare ai giovani che non devono essere costretti a lasciare la propria terra. Mi impegno a tenere i riflettori accesi sempre, non solo in campagna elettorale». Dietro di lui un poster enorme che lo ritrae in primo piano a sinistra. Al centro il simbolo Forza Italia-Berlusconi presidente, sopra la scritta «Una forza rassicurante al centro dell'Europa», a destra il volto di Fulvio Martusciello («Antonio, la Campania ti regalerà tanti di quei voti da farci sentire orgogliosi», promette quest'ultimo), poco più in là un maxi schermo per consentire anche a chi è lontano dal palco di seguire ed ascoltare. «I cittadini del Sannio e dell'Alto casertano – sottolinea Rubano – sono qui per salutare e confermare un serio sostegno ad Antonio Tajani e a Fulvio Martusciello impegnati direttamente in questa competizione elettorale che sicuramente regalerà un grande successo a Forza Italia. È naturale, per chi legge o sa leggere la politica, che la presenza del vicepremier, ministro degli Esteri, e capo politico del partito a Puglianello, assume un significato notevole, di grande considerazione verso i nostri territori le cui istanze sono al centro della nostra azione, parlamentare e di governo». Ieri, intanto, Rubano e Martusciello hanno inaugurato una sede del partito a Campoli del Monte Taburno ed il comitato elettorale «Fulvio Martusciello» a Montesarchio.

E sempre a Montesarchio il Movimento Cinque Stelle ha organizzato un gazebo per far conoscere ai cittadini i propri candidati alle Europee nella circoscrizione Sud. Domenica scorsa San Giorgio del Sannio aveva accolto l'irpina Maura Sarno, ieri è stata la volta del casertano Danilo Della Valle, della salernitana Felicia Gaudiano e dell'europarlamentare uscente Mario Furore, originario di Foggia. A presidiare il referente del gruppo territoriale di Montesarchio, Giovanni Monte insieme ad altri attivisti. «Essendo attivista da tanto tempo – afferma Della Valle – conosco bene i gruppi territoriali beneventani con cui abbiamo portato avanti le tematiche dei programmi elettorali e politici del M5S. Sono laureato in Scienze politiche e relazioni internazionali, mi occupo di politica estera e geopolitica. Sicuramente i temi che mi stanno più a cuore in questo momento sono quello della pace e i temi sociali che sono centrali anche per l'economia del Mezzogiorno. Con l'intelligenza artificiale ci sarà un cambio epocale, si perderanno milioni di posti di lavoro e gli Stati dovranno provare a porre rimedio». «Abbiamo voluto organizzare diversi appuntamenti disseminati tra Benevento e provincia – spiega la coordinatrice provinciale del Movimento, Sabrina Ricciardi – per far conoscere ai cittadini tutti i nostri candidati». Intanto, per il M5S, venerdì arriverà in città Pasquale Tridico. Mentre oggi il vicepremier Matteo Salvini sarà a Guardia Sanframondi. Mercoledì sarà la volta del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.