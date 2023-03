Sottrassero soldi al loro fallimento patteggiano coppia di imprenditori

BENEVENTO - Hanno patteggiato ed il Gup Vincenzo Landolfi ha inflitto a Rocco Laganaro, 54 anni, una condanna a due anni ed alla compagna Maddalena Rinaldi, 53 anni un anno e quattro mesi, con il beneficio per entrambi della sospensione della pena. Erano imputati di bancarotta fraudolenta e nel settembre dello scorso anno Laganaro aveva avuto l'obbligo di firma e il divieto per un anno ad esercitare imprese o ricoprire uffici direttivi delle persone giuridiche. Le indagini erano state svolte dalla Guardia di finanza dopo il fallimento, dichiarato dal Tribunale di Benevento nel gennaio del 2021, di una società di carpenteria metallica con sede a San Giorgio del Sannio. L'uomo risultava amministratore di fatto, la donna legale rappresentante. Il passivo ammontava un milione e centomila euro. Tra l'altro agli indagati venivano attribuite tra le condotte illecite anche l'aver costituito una società per la costruzione di serbatoi di petrolio, gas e benzina in Medio Oriente, riuscendo a sottrarre al patrimonio dell'azieda fallita una somma di trecentomila euro.