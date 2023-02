Dalla passione per le due ruote a pedale la leva per il rilancio del turismo slow made in Sannio. Questi, in estrema sintesi, gli obiettivi della South experience, la rassegna dedicata al mondo dei cicloamatori presentata ieri a Solopaca. Un calendario di 11 eventi partirà il 2 aprile da Quadrelle in provincia di Avellino; il 7 maggio il classico rendez vous della Matese Legends a Solopaca.

Una passeggiata ecologica non competitiva aperta alla partecipazione di tutti, che sarà disegnata su un itinerario suggestivo tra storia e cultura, paesaggio e natura, e attraverserà i principali luoghi di interesse delle valli telesina e vitulanese. Altri eventi in territorio sannita saranno in programma a Foiano Val Fortore, il 18 giugno con l'organizzazione della Asd Feudum Mazzoccae, e il 17 settembre a Sant'Angelo a Cupolo con il Traiano Velo Club. In altre parole, un'ulteriore occasione per provare a puntare su forme di turismo decisamente slow, in linea anche con i dettami dell'enoturismo, leva attrattiva necessaria per l'areale che nel 2019 è stato elevato agli onori della capitale della cultura enologica del vecchio continente.

Cicloturismo, dunque, ma anche il turismo dei sapori con un focus ben puntato sulla grande tradizione enogastronomica sannita. «Sarà un evento di aggregazione e condivisione tra diverse realtà e associazioni sportive dilettantistiche della nostra regione ma non solo - le parole di Alfonso Cassella tra i promotori della Matese Legend -. Puntiamo a promuovere il nostro territorio e crediamo che queste occasioni possano rappresentare una vetrina particolarmente significativa. Vogliamo dare forza al popolo della bici, della mountain bike, che in questo comprensorio, ormai già da qualche anno, sta dimostrando tutta la sua importanza. I numeri parlano chiaro così come la partecipazione di pubblico e dei cicloamatori. Tutto questo ci spinge a migliorare la nostra proposta. Ci aspettiamo una grande risposta, ancora una volta, dalle comunità coinvolte e protagoniste delle iniziative. Siamo certi che non rimarremo delusi.

Si tratta di una manifestazione unica nel suo genere, che non trova analogie nel panorama regionale. Gli ultimi 3 anni non sono stati facili per l'associazionismo. Siamo stati costretti a rivedere ed immaginare i nostri momenti di incontro, di socialità e di condivisione. Siamo stati contenti, in una fase non semplice per l'organizzazione degli eventi, di aver potuto ospitare nell'ambito di una nostra iniziativa a Solopaca, ben 15 tra i brand nazionali ed esteri più apprezzati dagli amanti delle 2 ruote a pedale e aprendo anche la prospettiva al grande mondo delle e-bike che oltre a migliorare e rendere, talvolta, accessibile l'esperienza della bici e dei percorsi ad un numero sempre più grande di persone, si conferma anche come una necessaria alternativa ai mezzi motori per una mobilità decisamente sostenibile e alla portata dei nostri territori. Ora però dopo tanta attesa non vediamo l'ora di tornare in strada».



Tra le gare in programma, oltre a quelle in territorio sannita, da segnalare gli appuntamenti di Prata Sannita, il 16 aprile, Pignataro Maggiore, il 21 maggio, Moschiano, l'11 giugno, Ariano Irpino, il 30 luglio, Spoleto in provincia di Perugia, il 3 settembre, Monti Dauni in Puglia, il primo ottobre ed il gran finale a Teano fissato poco prima delle festività natalizie, il 17 dicembre. All'incontro di presentazione di ieri oltre alle associazioni coinvolte nelle singole iniziative hanno preso parte le istituzioni del territorio, il sindaco di Solopaca Pompilio Forgione insieme alla altre fasce tricolori interessate dagli itinerari delle corse, in particolare Raffaele Scarinzi per Vitulano e Giuseppe Ruggiero per Foiano Val Fortore. Presenti anche il consigliere regionale Mino Mortaruolo e il presidente dell'Ente Parco Taburno-Camposauro Costantino Caturano.