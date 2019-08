Martedì 27 Agosto 2019, 11:00

Trasportava oltre 50 grammi di cocaina, il pusher arrestato nel tardo pomeriggio di ieri dagli uomini della squadra Mobile di Benevento, nei pressi di un'impresa di autodemolizioni situata nella zona di Casale Maccabei, alle porte della città. Gli agenti, che lo stavano tenendo d'occhio, lo hanno fermato lungo la strada che conduceva all'azienda, verso Benevento. L'uomo, un 32enne beneventano, ha cercato di sbarazzarsi della droga gettandola dal finestrino, ma i poliziotti l'hanno subito recuperata. Poi è scattata la perquisizione all'interno dello stabile adibito ad autodemolizione, con l'ausilio di unità cinofile antidroga provenienti da Napoli.Su di un ripiano utilizzato come punto di stoccaggio di volanti per autovetture, gli agenti hanno rinvenuto 1,2 chilogrammi di hashish, suddivisi in 12 panetti. Per il giovane trasportatore di cocaina e per altre due persone, tra cui il gestore dell'autodemolizione, sono scattate le manette, con l'accusa di detenzione ai fini spaccio di stupefacenti. I tre sono stati accompagnati in carcere. L'impresa di autodemolizione è stata sottoposta a sequestro.