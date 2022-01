BENEVENTO - Prima un’accesa discussione, poi gli spari. Momenti di terrore, ieri, nella frazione Cirignano di Montesarchio, dove un litigio, intorno alle 16,30, è finito nel sangue. Durante la discussione sarebbero state coinvolte cinque persone, tutte senza precedenti. A sparare sarebbe stato il titolare di un ingrosso di frutta e verdura che opera nel centro caudino: i proiettili hanno colpito due persone. Uno dei due feriti versa in gravi condizioni e la prognosi resta riservata. Non sono ancora chiare le cause che hanno scatenato la furibonda lite, probabilmente i motivi sarebbero scaturiti dopo alcune incomprensioni lavorative. Ad accertare l’esatta dinamica e a fare luce sul movente saranno i carabinieri della compagnia di Montesarchio che hanno avviato subito le indagini