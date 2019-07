CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 19 Luglio 2019, 12:30

Per irregolarità nelle spese legali dell'Asl risultano indagati due dirigenti del settore e dieci avvocati. Viene contestato loro il reato di abuso di ufficio in concorso. Ieri mattina la Procura della Repubblica, diretta da Aldo Policastro, con il sostituto procuratore Francesca Saccone, ha avanzato la richiesta di conclusione delle indagini affidando le notifiche alla Guardia di Finanza che, in questi anni, ha condotto gli accertamenti.