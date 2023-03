Sbarca a Benevento un nuovo progetto sociale messo in campo dall'associazione sannita Beach Republic. Una sfida che nasce nel segno della volontà di promuovere la parità di trattamento nel mondo dello sport e che prevede il coinvolgimento di istruttori federali di beach volley, educatori, psicologo supervisore, fisioterapista e medico dello sport. Il programma è rivolto ai più piccoli, anche con bisogni educativi speciali, a partire dagli 8 anni di età. Si tratta di “SportivaMentidiverse", progetto avanzato dall’associazione, già selezionato e parzialmente finanziato dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che mira anche al contrasto delle discriminazioni.

In particolare Beach Republic, insieme ai partner e agli attori coinvolti, punta a garantire l’attività sportiva extra-scolastica a tutti i soggetti coinvolti, a far apprendere la disciplina del beach volley e i sani principi dello sport, a favorire l’inclusione sociale, a favorire la socializzazione attraverso le leve tipiche dello sport ma soprattutto a favorire una cultura sportiva aperta alle differenze e alla cooperazione. Partecipa in qualità di partner anche la Cooperativa Sociale Onlus Bartololongo. Gli allenamenti previsti si svolgeranno tutti i martedì e i giovedì, dalle 17 alle 18, e l’attività del progetto è totalmente gratuita, in modo da favorire anche chi vive condizioni di disagio economico. La durata compessiva sarà di 10 mesi, nel corso dei quali i piccoli partecipanti seguiranno tutti gli step per il raggiungimento degli obiettivi.