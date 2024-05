Antimo Lavorgna o Emilia Anzovino? Questo il dilemma a San Lorenzello, dove nelle scorse ore sono cominciati gli incontri pubblici con la presentazione dei candidati da parte dei due contendenti alla fascia tricolore.

A rompere il ghiaccio ci ha pensato il primo cittadino uscente, che nello storico «Largo Umberto I» ha presentato la squadra della lista «Serenità». Al suo interno ci sono Pasquale Di Meo e Rosario Festa, figure portanti per Lavorgna, e diversi volti nuovi a partire da Antonio Ruggieri, Pasquale Sagnella, Giuseppina Lavorgna, Ugo Moroni, Roberto Ricci e Luigi Durante. In lista anche due veterani della politica: Michela Angelo Festa e Pietro Paolo Lavorgna.

Nella serata di domenica, «Largo Umberto I» ha ospitato anche la presentazione della lista «Rinnoviamo San Lorenzello», a sostegno di Anzovino, neofita in campo politico ma moglie dell’ex primo cittadino del borgo titernino Gianni Di Santo. Anzovino potrà contare su diversi esponenti di spicco come Alfonso Tortora, Marah Ricciardi e Alfredo Lavorgna, ex amministratori, Michele Angelo Festa, Giovanni Meglio, Mario Fappiano e giovani leve come Mario Navarretta, Libero Marchitto, Mario Sagnella e Albino Di Cerbo. Come è noto, chi è rimasto fuori dai giochi è il recordman di preferenze del 2019 e colui che ha retto l'opposizione a Lavorgna nella scorsa consiliatura, ovvero Luigi Rubano, che fino all'ultimo nel borsino dei candidati appariva come il più quotato outsider.

«La comunità ci ha accolto con grande benevolenza – ha detto Antimo Lavorgna –, ha condiviso le nostre ragioni e soprattutto ha apprezzato il valore dei candidati e la validità del nostro programma. Tra le prime azioni amministrative da compiere – ha aggiunto – c’è sicuramente la sistemazione degli impianti sportivi presenti sul territorio e la messa in sicurezza del campo da tennis, con la creazione di un campo di padel e attigua area attrezzata, così da dare dignità anche a un “veicolo” sociale e aggregante come lo sport. Non solo, determinante per lo sviluppo sarà anche l’approvazione definitiva del Puc».

«Quello di domenica – ha invece evidenziato la Anzovino – è stato il grande abbraccio di una comunità che chiede con forza il cambiamento. Metterò tutta me stessa in questa straordinaria e affascinante avventura che, alimentata dall’energia dei giovani e dall’esperienza dei meno giovani, darà a San Lorenzello dignità, vivibilità e benessere sociale».