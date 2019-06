CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 9 Giugno 2019, 12:00

TELESE TERME - Una serata di terrore. È accaduto in pieno centro a Telese Terme, quando erano da poco passate le 23 di venerdì, in un condominio di via Papa Paolo VI, a pochissimi passi dal viale Minieri. Un gruppo di tre o forse quattro malviventi a volto coperto ha fatto irruzione in un appartamento al secondo piano della palazzina, probabilmente dall'esterno, facendo leva sulle grondaie. Un'incursione tra le stanze e gli ambienti della casa, in un momento in cui i proprietari erano assenti, con finalità che sono apparse sin da subito chiare. L'obiettivo era la cassaforte e quanto contenuto al suo interno. Un'azione, durata in tutto non più di 10 minuti, che tuttavia non è passata inosservata e che ha ben presto catalizzato le attenzioni degli altri condomini. Un colpo praticamente perfetto, clamorosamente indisturbato nonostante le contingenze ma improvvisamente rovinato forse da un errore di valutazione tale da destare preoccupazioni e apprensioni in tutto il vicinato.