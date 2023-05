«Staffetta dell'umanità» anche nel Sannio

Domenica 7 maggio la «Staffetta dell’umanità per la pace» ha attraversato l’Italia, da Aosta a Lampedusa, segnata dai colori dell’arcobaleno, «per camminare insieme, unire l’Italia contro la guerra in Ucraina, per riaccendere la speranza». L’appello lanciato da Michele Santoro aveva raccolto decine di firme, da Alessandro Barbero a padre Alex Zanotelli, da Ginevra Bompiani ad Ascanio Celestini, da Fiorella Mannoia a Moni Ovadia, da Vauro Senesi a Elio Germano, Massimo Cacciari, ed è stato poi condiviso con alcuni sindacati e leader politici. La mobilitazione mirava a sottolineare quelle che vengono ritenute «scelte e posizioni sbagliate, prese dall’Italia e dall’Europa» e a chiedere che l’Italia «diventi perno nella mediazione e nell’opera diplomatica, contro l’invio di armi». Gli organizzatori hanno ribadito che dopo più di un anno di guerra in Ucraina «mettere fine al massacro, e dare inizio a una trattativa, restano parole proibite».

L’iniziativa ha fatto proseliti anche a Benevento e in provincia. Si puntava a coinvolgere 4.000 persone in tutta Italia, così da coprire ogni chilometro del tracciato. Si stima che abbiano aderito almeno 20.000 persone, in maniera spontanea. «Benevento - fanno sapere Ivana Limata, Daniela Pescatore, Rita Marinaro, Marina Fattore, Salka Fabiola Riccio, Venia Caramico, Giosuè Bove e Gianluca Aceto - si è presa i suoi chilometri di pace aderendo all'appello promosso da "Servizio Pubblico" e dalla Compagnia dei Cammini, che ha studiato il percorso e le tappe. Strada facendo i diversi marciatori si sono incontrati e riconosciuti promettendosi di dare seguito ad altre iniziative di sensibilizzazione alla pace sul territorio sannita».

Salerno, il deputato Franco Mari a Lampedusa per la staffetta della pace

Il gruppo citato, nello specifico, ha coperto una parte del tracciato tra Benevento e Buonalbergo dando idealmente il cambio, nei pressi del centro commerciale “Buonvento” (Santa Clementina) a coloro che avevano preso in carico il tratto Arpaia-Benevento. Al di là delle adesioni ufficiali tante sono state quelle “di fatto": in marcia verso Buonalbergo anche un gruppo del Cai e volontari di Salerno.