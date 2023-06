Prendere il bus o il treno ora costerà di più. Solo il tempo tecnico di sostituire i vecchi biglietti e stampare i nuovi con l'indicazione dei prezzi aggiornati, ma molto presto i viaggiatori dovranno fare i conti con un ulteriore incremento dei ticket. Il secondo in un anno, una autentica escalation che non si era mai registrata in precedenza. Prima del ritocco varato la scorsa estate, infatti, il costo dei tagliandi era rimasto congelato per quattro anni. Non è trascorso neanche un anno dall'1 agosto, data di applicazione della precedente tariffazione, che da Napoli ecco giungere un nuovo adeguamento. Con decreto della direzione Mobilità del 23 giugno pubblicato due giorni fa, la Regione ha fatto scattare un ulteriore incremento motivato dalle dinamiche inflattive. A richiedere l'aggiornamento dei listini sono state proprio le aziende del comparto: «Nella seduta del Comitato di indirizzo e monitoraggio trasporto pubblico locale del 16 marzo - spiega la determina del dirigente regionale Giuseppe Carannante - è stata rappresentata la esigenza, espressa dalle associazioni di settore, dell'adeguamento inflattivo attualizzato dei titoli di viaggio relativi ai servizi di trasporto pubblico locale terrestre, in ragione dell'incremento dei costi di trasporto e della riduzione dei ricavi da traffico passeggeri per effetto della emergenza epidemiologica».

Via dunque agli aumenti, con l'unica esclusione degli abbonamenti mensili e annuali che verranno esentati da sovrapprezzi. Nello specifico beneventano, il nuovo schema tariffario determina un incremento di 10 centesimi a corsa per il trasporto urbano gestito da Trotta Bus, e di ben 50 centesimi per il collegamento ferroviario Benevento-Napoli via valle Caudina, notoriamente effettuato, da anni, con il servizio sostitutivo in autobus. Lo scorso 1 agosto i viaggiatori avevano già dovuto constatare i ritocchi in alto decretati dalla Regione. Per i mezzi del trasporto pubblico locale nella città di Benevento, il ticket era passato da 1,10 euro a 1,20 euro. Ora si sale a 1,30 euro, dunque ben 20 centesimi in più che rappresentano una quota di incremento persino superiore al trend inflattivo del 8,5 per cento citato dal provvedimento regionale per giustificare l'esborso. Stesso discorso per le tariffe ferroviarie per la corsa singola tra Benevento e Napoli su mezzi Eav, salite da 5,10 euro a 6,10 euro in soli dodici mesi. Un trend che appare ben superiore a quello avallato dall'inflazione.

Lo stesso andamento si riscontra anche in relazione ai titoli di viaggio «integrati», ovvero quelli che permettono agli utenti di avvalersi di più mezzi della galassia Unico Campania grazie a un solo ticket. Per i bus si sale infatti da 1,30 a 1,40 euro, mentre per il treno (compresa la metropolitana) saranno necessari 7,10 euro contro gli attuali 6,50 euro. Novità che prevedibilmente non incontrano i favori del comitato viaggiatori disagiati valle Caudina: «Mi chiedo come si possa avere il coraggio di praticare l'aumento di prezzo per un servizio da Paesi in via di sviluppo - commenta senza mezzi termini il presidente Augusto Genovese -. I treni non esistono da anni e la data di ripristino viene spostata continuamente in avanti. Ora Eav indica marzo 2024, ma non vediamo un gran fermento di attività. Rischiamo di concludere i lavori quando ormai sarà pronta la Alta velocità che potrebbe soppiantare la valle Caudina. Il servizio è pessimo, e ogni tentativo di dialogo con l'azienda si è rivelato vano. In condizioni simili, si sarebbe almeno dovuto avere la decenza di non aggiungere la beffa al danno».