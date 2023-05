Il «Movimento turismo del vino» festeggia con il weekend di «Cantine aperte 2023» i 30 anni di attività. Saranno due giorni, oggi e domani, che vedranno protagonisti il vino ed i produttori che apriranno le porte delle aziende per far conoscere il loro prezioso lavoro.

Anche nel Sannio saranno aperte agli enoturisti alcune cantine che proporranno visite guidate nei vigneti e nelle bottaie, degustazioni di vini e di prodotti tipici. A Solopaca la Cantina sociale propone visite guidate e degustazioni. Si comincia oggi alle 16 con la visita guidata nel vigneto e la degustazione di due vini a cura del sommelier dell'azienda. Si prosegue con la visita in cantina e alla bottaia (prenotazione obbligatoria 331 3787982). La durata del tour è di circa due ore e prevede un ticket di euro 15 a persona. Per i visitatori c'è anche la possibilità di optare per la sola visita in cantina e alla bottaia (partecipazione gratuita).

Domenica, alle 10 e alle 15, tour guidato gratuito in cantina, alla bottaia. In programma una degustazione guidata di 4 vini della cantina a cura del sommelier con inizio alle 12 e alle 17 con prenotazione obbligatoria. A Sant'Agata dei Goti impossibile rinunciare alla visita guidata delle antiche e storiche cantine scavate nel tufo dell'azienda «Mustilli» dove si svolgerà la degustazione di vini abbinati a prodotti tipici del territorio (dalle 10 alle 18). È l'occasione per gli enoturisti per degustare un calice di falanghina nei luoghi dove è nata e scoprire la prima bottiglia al mondo di questo eccellente vino. Nella giornata di domani musica dal vivo (a partire dalle 12) con il gruppo «Lulù swing» (info e prenotazioni 08237181142). La degustazione del vino ha un ticket di partenza di 5 euro, il piatto di prodotti tipici da 15 euro. A Guardia Sanframondi la «Guardiense» apre le porte agli enoturisti con un programma previsto per la sola giornata di domani. Si inizia con un trekking nei vigneti della falanghina e dell'aglianico (alle 9) per proseguire con una visita nei locali aziendali; alle 10, alle 11.30 e alle 17 degustazione dei vini dell'azienda e aperitivo. Per le 13 è previsto il pranzo nell'azienda solo per coloro che avranno effettuato la prenotazione (info 345 7157498). Previsto anche un menù per vegetariani e vegani. Nel corso del pranzo degustazione guidata dei vini abbinati alle singole portate.

A Castelvenere la cantina «Giacomo Simone» propone la degustazione di vini negli ambienti dell'azienda con la possibilità di ammirare dall'originale tetto giardino il panorama dominato dalla «Dormiente del Sannio». Infine, a Benevento, in contrada La Francesca, la cantina «Monserrato» riserva agli enoturisti la degustazione di vini ed olio prodotti dall'azienda con la possibilità di acquisti diretti in cantina con servizio di ristorazione e pernottamento per chi desidera vivere intensamente la due giorni dedicata al vino.