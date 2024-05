Statale 87, finalmente meno disagi per gli automobilisti. Sono stati infatti ultimati gli interventi di manutenzione sul viadotto al chilometro 88,9, tra i comuni di Fragneto Monforte e Campolattaro. Gli interventi sono stati realizzati dalla ditta incaricata dall'Anas per un investimento complessivo di oltre 1,5 milioni di euro. Contestualmente alla conclusione dei lavori, è stato anche rimosso il senso unico alternato che rallentava il traffico determinando lunghe code.

«Le attività principali - si apprende dall’Anas - per un investimento cospicuo sono consistite in alcuni risanamenti e ripristini corticali di spalle e travi del viadotto, oltre che nella sostituzione dei cordoli e delle barriere stradali, nel rifacimento della pavimentazione e dei relativi giunti di dilatazione. In parallelo, si è altresì proceduto alla realizzazione di una paratia di pali per il contenimento di un’area franosa, situata a valle di un esistente impianto di sollevamento dell’acquedotto (chilometro 88,480)». Un intervento necessario e urgente, che ha consentito la messa in sicurezza dell'area ma anche del tratto di strada. Rimane aperta, però, l'annosa questione della frana al chilometro 82,4 lungo la statale 87, nel territorio di Torrecuso, tra le località Torrepalazzo e Zingara Morta in direzione Benevento-Campobasso. Su questa problematica è particolarmente attivo il sindaco di Pontelandolfo Ovidio Valerio Testa, che ha organizzato anche degli incontri con i sindaci della zona.

La statale 87 è un'arteria di collegamento importante poiché collega il capoluogo sannita con Campobasso e dunque la Campania con il Molise, ed è molto trafficata dagli automobilisti di Fragneto Monforte, Fragneto l'Abate, Campolattaro, Pontelandolfo, Morcone, Santa Croce del Sannio e Sassinoro. «Ho coinvolto - ha spiegato Testa - i colleghi sindaci del comprensorio perché dobbiamo, insieme, alzare il livello dell'attenzione su una problematica atavica, che da oltre un decennio crea problemi e disservizi ai nostri territori. L'obiettivo è avere una conoscenza puntuale e circostanziata della situazione e valutare eventuali proposte di interventi, dando risposte certe ai cittadini anche sui tempi di intervento. Sono particolarmente orgoglioso di questa iniziativa perché, come ho sempre sostenuto, noi sindaci dobbiamo unire sforzi e intenti per trovare soluzioni e opportunità per i singoli comuni, ma soprattutto per l'intero territorio». La questione della frana è ormai ultradecennale: è dal marzo 2013 che è in corso un ampio movimento franoso lungo a monte della 87 al chilometro 82,4, nel territorio di Torrecuso, con conseguente e progressivo riversamento di materiale sulla carreggiata stradale. Nelle numerose riunioni tenutesi presso la Prefettura di Benevento con i rappresentanti di Comune di Torrecuso, Anas, Provincia, Regione Campania settore Genio Civile, Autorità di Bacino Liri Garigliano Volturno, vigili del fuoco, Polstrada, carabinieri, furono concordati i primi interventi da effettuare e, per la precisione, la messa in sicurezza dell’area attraverso la realizzazione di un sistema speditivo per l’immediato drenaggio del terreno, la canalizzazione delle acque pluviali e la messa a punto di una struttura di monitoraggio, utilizzando tubi inclinometrici per preavvisare movimenti. Si è provveduto inoltre alla totale rimozione del materiale franato, sulla carreggiata, con conseguente alleggerimento del fronte di frana e il posizionamento di «New Jersey». Per il risanamento idrogeologico dell’intera area il Comune di Torrecuso ha elaborato un progetto ad hoc, già sottoposto alla valutazione degli organi competenti per l’inserimento nei «Programmi di intervento» ai fini del necessario finanziamento.