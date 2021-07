Statale sannitica per il Molise, torna il doppio senso fino al 31 ottobre

Stop ai disagi per gli automobilisti, saranno spostati i new jersey di cemento e si potrà viaggiare in doppio denso di marcia nei pressi della annosa frana al km 82,4 della statale 87 «Sannitica» fino al prossimo 31 ottobre. È quanto si è deciso nel corso della riunione tenutasi ieri mattina in videoconferenza tra i rappresentanti del Comune di Torrecuso, l'Università del Sannio, il Genio civile, la polizia, la prefettura e l'Autorità di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati