Benevento: sale il livello della diga, dichiarato lo stato di calamità

Il consiglio provinciale di Benevento ha votato all'unanimità la dichiarazione dello stato di calamità dopo l'alluvione che ha colpito il Sannio il fine settimana scorso.

LEGGI ANCHE Maltempo in Campania, è stato d'emergenza: subito 8 milioni dalla Regione



Secondo i dati forniti dalla società Asea, che per conto della Provincia di Benevento gestisce la, le piogge hanno creatoper l'afflusso di 17.002.218 milioni di metri cubi d'acqua, di cui solo 2 milioni circa sono stati rilasciati in alveo agendo sulle paratoie ed evitando l'esondazione del Tammaro e del fiume Calore più a valle.

LEGGI ANCHE Benevento, un'intera famiglia salvata dallo straripamento del Volturno



© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il consigliereche ha proposto l'inserimento della dichiarazione dello stato di calamità nei lavori del consesso odierno, ha chiesto che vengano avviati i progetti di pulizia degli alvei fluviali e che, in vista della nuova programmazione europea, si faccia richiesta alla Commissione Ue per destinare fondi alla manutenzione dei territori, contro i dissesti, con contributi agli agricoltori per una regimentazione corretta delle acque.