«Basta modifiche al progetto, o il nuovo Stir di Casalduni non si potrà più realizzare». È un «prendere o lasciare» perentorio quello che arriva dalla Regione alla vigilia della conferenza dei servizi per il via libera al progetto, in programma questa mattina presso gli uffici cittadini del settore Ambiente della Regione in piazzale Gramazio. Sul tavolo il parere definitivo sul riesame dell'autorizzazione integrata ambientale con modifica non sostanziale del progetto di riqualificazione dello Stir di Casalduni. Ovvero il cuore del sistema impiantistico provinciale, non a caso fermo dall'incendio dell'estate 2018 che lo ridusse a una scatola vuota. Le speranze di ripartenza sono tutte nel complesso disegno di rifunzionalizzazione varato dalla Regione, che dovrebbe veder non soltanto rinascere lo Stir sulla collina di San Fortunato, ma anche un impianto di digestione anaerobica e una stazione di trasferenza. Un maxi-progetto da 42,7 milioni, interamente finanziato dalla Regione.

Ma non mancano le perplessità, e alla vigilia dell'appuntamento si consuma l'ennesimo braccio di ferro tra istituzioni. A mettere nero su bianco i dubbi è stato il direttore dell'Ente d'Ambito sannita Massimo Romito, nel parere allegato agli atti che oggi sarà discusso in conferenza. Per il responsabile tecnico dell'Ato, il super impianto casaldunese nascerebbe pieno di storture, prima tra tutte la non rispondenza del progetto alle reali esigenze del territorio beneventano: «L'impianto - scrive Romito - garantirebbe nella migliore delle ipotesi il corretto trattamento di 45mila tonnellate l'anno, quantitativo che rappresenta meno della metà del fabbisogno reale dell'Ato sannita».

Romito fa presente piccato che la Regione ha di fatto ignorato il preliminare di Piano d'Ambito varato a novembre del 2022, determinando di fatto la non corrispondenza tra le esigenze del territorio e lo schema delineato. Quanto alle problematiche pratiche, per Romito il progetto è destinato a incontrare serie difficoltà operative per l'angusto spazio nel quale si è voluto far entrare anche l'impianto di digestione anaerobica per il trattamento della frazione organica, peraltro sufficiente a soddisfare soltanto i due terzi della produzione provinciale. Digestore che, mette in guardia il direttore dell'Ato, sarà facilmente preda di fastidiosi miasmi: «In fase di scarico, i portali devono rimanere aperti per tutta la durata dell'operazione. La baia di ricezione e la vasca di accumulo sono una potenziale fonte di diffusione di odori molesti». Lunghissima la lista di rilievi avanzati dal dirigente dell'Ato sannita, che si conclude con la richiesta di «valutare la possibilità di prendere in esame gli obiettivi previsti nel preliminare di Piano d'Ambito, rimodulando il progetto o concordando una soluzione condivisa».

Ma dalla Regione arriva un secco no all'Ato: «Il progetto - fanno notare il dirigente Antonio De Falco e il rup Giuseppe Luongo - è stato già rimodulato in seguito a richiesta del Tavolo tecnico provinciale del maggio 2020, alla presenza dell'Ente d'Ambito. In funzione dell'Accordo di collaborazione istituzionale siglato da Regione, Provincia, Ato e Samte, l'impianto è stato ulteriormente rimodulato con rifunzionalizzazione del trattamento meccanico e prevedendo una stazione di trasferenza. Pertanto, contrariamente a quanto affermato da Ente d'Ambito, gli uffici regionali non sono stati inerti. Il progetto è stato verificato con verbale del 27 aprile 2023 del Bureau Veritas. Quindi, a questo punto della procedura - taglia corto la Regione - qualsiasi modifica implicherebbe un inaccettabile ritardo procedurale, in considerazione della sentenza del 16 luglio 2015 nella quale l'Italia è stata condannata a una sanzione forfettaria da 20 milioni, e a una sanzione da 40mila euro per ogni giorno di ritardo per la mancata realizzazione di impianti per il trattamento della frazione organica».