Si è svolto ieri mattina l'incontro tra i vertici Samte e i rappresentanti sindacali. Presenti Marcello De Risola per la società provinciale, Antonio Tizzani per la Cgil e i lavoratori in rappresentanza della Uil e Cisl. È stata pagata ieri, inoltre, la tredicesima mensilità ai lavoratori e agli inizi del prossimo anno sarà liquidata anche la 13esima del 2019. Per le somme spettanti dal concordato si è, invece, in attesa del responso del tribunale.

«Siamo soddisfatti del pagamento della tredicesima - spiegano Tizzani e Domenico Raffa della Cgil - e del recupero della tredicesima del 2019 che sarà liquidata nella prima settimana di gennaio. Si terrà un importante incontro tra la Regione e la Provincia il 9 gennaio per la programmazione. È giunto il momento di riattivare lo Stir di Casalduni con almeno una linea di lavorazione dei rifiuti indifferenziati per fare ripartire a pieno regime il ciclo dei rifiuti nel Sannio e utilizzare i lavoratori a tempo pieno salvaguardando i livelli occupazionali». Per il presidente dell'organo di liquidazione volontaria Domenico Mauro, la Samte ha raggiunto l'obiettivo di riallineare i pagamenti. «Dal mio insediamento dice - è stato intensificato un lavoro di risanamento che ha portato a risultati concreti. Non solo abbiamo ripianato la situazione che incombeva sugli operai ma abbiamo anche messo in sicurezza gli impianti di Casalduni e Sant'Arcangelo Trimonte reintegrando o sostituendo gli impianti di videosorveglianza, da tempo inattivi, attraverso una politica attenta di riduzione dei costi di gestione».

Per il numero uno della Rocca Nino Lombardi «si concretizzano anche gli sforzi profusi dalla Provincia e dall'Organo di liquidazione della Samte per rimettere sui binari la gestione del ciclo dei rifiuti nel Sannio». Evidenzia anche «l'apporto rilevante dato dalla Regione con l'approvazione, richiesta dalla Provincia, per il finanziamento dei lavori per la ripresa produttiva all'impianto di Casalduni e la rimozione delle ecoballe da Toppa Infuocata». Sottolinea inoltre «la volontà politica espressa dall'amministrazione comunale di Benevento di saldare il debito maturato nei confronti della Samte. Quest'ultima misura può rappresentare una svolta perché consentirà alla Samte di rientrare in bonis dal punto di vista economico-finanziario. La Samte, dunque, si candiderà ad essere assorbita dall'Ente d'Ambito rifiuti, anche in analogia con quanto accade nelle altre province campane. Maturano infine le condizioni per il riassetto della gestione del ciclo dei rifiuti nel Sannio con il recupero funzionale dell'impianto produttivo di contrada San Fortunato a Casalduni».