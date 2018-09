CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 12 Settembre 2018, 11:30

CASALDUNI - Vigili del fuoco ancora allo Stir, notte e giorno, per l'azione di vigilanza. Dopo la riunione dei sindaci dell'Ato ad Airola, rimangono diversi nodi da sciogliere. In primis l'individuazione di un sito idoneo per conferire i rifiuti combusti che vanno rimossi dallo Stir perché ha urgenza di essere svuotato prima dell'inizio della stagione delle piogge. Poi incombe la problematica della copertura economica della quota della tariffa per le discariche post-mortem, (circa 50 euro a tonnellata), dovuta alla Samte che sta regolarmente continuando a svolgere il servizio di gestione e prelevamento del percolato, che grava sulle tasche dei cittadini dei Comuni sanniti. E poprio oggi alle 11,30, nella sede della società in Via Angelo Mazzoni, si terrà la conferenza stampa di Fabio Solano, amministratore unico della Samte, società partecipata dalla Provincia per la gestione del ciclo rifiuti, per fare il punto dopo l'incendio all'impianto Stir di Casalduni.«Chiediamo la sospensione del pagamento della quota per le discariche post-mortem». Così i sindaci di Sant'Angelo a Cupolo, Fragneto Monforte, Pontelandolfo e Casalduni. «Abbiamo richiesto di incontrare il presidente De Luca e l'assessore Bonavitacola ha dichiarato il sindaco di Sant'Angelo a Cupolo, Fabrizio D'Orta, consigliere dell'Ato poiché è insostenibile per i comuni, in questa fase di chiusura dello Stir, il pagamento della quota per le discariche post mortem. Dobbiamo tutti insieme coinvolgere le istituzioni poiché questo fardello ereditato, che riguarda la gestione dei rifiuti di tutta la regione portati nel Sannio nel periodo dell'emergenza, continui ad essere sostenuto dal Sannio. Se non si riuscisse a togliere questa quota, potremo essere costretti ad emettere un ruolo suppletivo gravando maggiormente i cittadini che già sono tartassati di tante spese».