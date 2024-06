Centodieci multe, 10 veicoli rimossi, ma anche tanto confronto con i trasgressori perché diventino al più presto degli ex. Scatta la “dottrina Pugliese” nella mobilità cittadina. Il comandante della polizia municipale ha partecipato in prima persona all’avvio del ciclo di controlli in materia di mobilità e sosta lungo le arterie più trafficate. In strada, da due giorni, un manipolo che può contare su 2 pattuglie in automobile e 4 motociclisti, comandante incluso, per un totale di 8 operatori per turno. Un notevole impegno, dati i numeri notoriamente asfittici del personale in dotazione al Comando di via Santa Colomba, ma necessario, perché la situazione in città si stava facendo davvero insostenibile.



Vetture parcheggiate ovunque vi sia un anfratto, dai marciapiedi allo stazionamento dei pullman, e persino dove lo spazio fisicamente non ci sarebbe ma lo si ricava ugualmente affiancando veicoli già in sosta, la famigerata e invereconda “doppia fila” che a Benevento trova interpreti da medaglia d’oro olimpica. Particolarmente patologiche le condizioni di viale Mellusi, viale Principe di Napoli, via Napoli, dove il comportamento inqualificabile degli indisciplinati è riuscito a trasformare in budelli intransitabili persino stradoni amplissimi.

IL GIRO DI VITE

Inevitabile l’adozione di misure di contrasto capaci di invertire la rotta e dare un segnale che l’aria è cambiata. Il primo avviso ai naviganti è giunto nella mattinata di mercoledì, quando gli uomini guidati dal comandante Pasquale Pugliese e dall’ufficiale Cristina Parente hanno inaugurato la serie di controlli che proseguiranno senza soluzione di continuità e a tempo indeterminato. Il bilancio dei primi due giorni parla di oltre 100 sanzioni, e di 10 veicoli sottoposti a rimozione con carrogru.



Nel dettaglio: mercoledì, i vigili hanno multato 28 automobilisti per sosta in doppia fila, 8 per sosta in prossimità di incroci stradali o intersezioni, 6 per aver lasciato indebitamente la vettura parcheggiata sugli stalli riservati a persone con disabilità motoria, 2 per transito non autorizzato nella zona a traffico limitato, 6 per sosta sul marciapiedi. Alle quali si aggiungono i 4 veicoli portati via dal carro attrezzi perché costituivano intralcio particolarmente grave alla viabilità, segnatamente al servizio di trasporto pubblico alla fermata dei “Cappuccini” nei pressi del Bar Duemila. Verifiche bissate nella giornata di ieri. Il report parla di altre 35 “doppie file” più 6 rimozioni con carro gru, 4 multe per sosta sui posti per invalidi, 6 agli incroci e 5 sui marciapiedi.

IL MESSAGGIO

Bollettari delle multe belli pieni, dunque, ma l’obiettivo è quello di poter progressivamente svuotare i taccuini, anche per dedicare gli uomini in organico agli altri compiti di servizio: «Con grande rammarico - spiega Pugliese - constatiamo una diffusa percezione di impunità che determina comportamenti irregolari un po’ ovunque. Gli automobilisti si sono abituati a un approccio fin troppo permissivo, a un certo lassismo di fondo, che non possiamo più consentire. Per questo abbiamo messo in piedi quella che definisco la “task force civiltà”, che opererà tutti i giorni e in particolare in quelli feriali, dedicandoci nei fine settimana prevalentemente alla movida, agli celebrazioni religiose e agli eventi spettacolari. Ma alla repressione, inevitabile quando la situazione assume contorni inaccettabili come quelli cui stavamo assistendo in città, accompagniamo il dialogo. Personalmente sto interloquendo con gli automobilisti autori di comportamenti illegittimi, facendo notare loro che simili condotte danneggiano la vivibilità collettiva, e molto spesso sono facilmente evitabili facendo piccoli sacrifici come raggiungere il più vicino posto libero o sbrigando piccole commissioni a piedi. Nella gran parte dei casi, i medesimi trasgressori riconoscono l’errore e si dicono più attenti a non ripeterli in futuro. Noi ce lo auguriamo - aggiunge Pugliese - perché non ci proponiamo di fare multe a raffica bensì di educare progressivamente gli utenti della strada a comportamenti più consoni a una città bella e storica come Benevento. È l’indirizzo del sindaco Mastella e mio personale, come testimoniano le dichiarazioni rese all’insediamento e le prime disposizioni di servizio della mia gestione, finalizzate a liberare quante più risorse possibile per i servizi in esterna, malgrado la conclamata, gravissima carenza d’organico».