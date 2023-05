Dalla formazione al lavoro, applicando gli strumenti e i risultati della ricerca scientifica alla comunicazione aziendale. È il progetto che nasce all'interno del Dipartimento di Diritto, economia, management e metodi quantitativi (Demm) dell'Università degli Studi del Sannio che da qualche anno, attraverso il coinvolgimento attivo di studenti e dottorandi, ha dato vita a «Leaving Footprints» (tradotto «Lasciare tracce»), una spin off che si occupa di valorizzare la storia delle imprese, attraverso molteplici strumenti di comunicazione, dai libri ai video corporate, dai siti web alla narrazione sui social media, con approccio scientifico ma risultati divulgativi.

«Questo progetto - spiega Angelo Riviezzo, professore di Strategia e di Business planning presso l'ateneo sannita e cofondatore della spin off - nasce per due motivazioni. La prima, essenziale, era la volontà di valorizzare il lavoro di ricerca svolto da noi e dai nostri studenti, consentendogli di trasferire il metodo e i risultati dei loro studi in un progetto concreto. La seconda, è rispondere agli obiettivi della cosiddetta "terza missione", un parametro di valutazione degli atenei che prescrive appunto una "terza" attività oltre alla didattica e alla ricerca, legata al conseguimento di benefici sociali ed economici derivanti proprio dalle conoscenze prodotte dall'università».

In altre parole, alle università viene richiesto di dimostrare attraverso dei progetti, come il lavoro di ricerca portato avanti nei propri atenei, abbia dei risvolti pratici e consenta, ad esempio, ai propri studenti di trovare un'occupazione. «Dietro ogni progetto di comunicazione portato avanti per le aziende che ne fanno richiesta - spiega il docente - c'è un lavoro di ricerca, condotto con metodi scientifici consolidati. Quando abbiamo intrapreso questa iniziativa insieme alle mie colleghe Antonella Garofano e Maria Rosaria Napolitano, abbiamo cominciato a lavorare con alcune aziende che ci hanno chiesto un supporto nella ricostruzione della propria storia. Kimbo è stata la prima azienda con cui abbiamo lavorato, Findus una delle ultime. Attraverso ricerche archivistiche, interviste e accesso ai documenti, abbiamo scritto dei volumi sulla loro storia. È diventata un'opportunità di lavoro per i nostri studenti, prima di tutto dottorandi. Non a caso l'amministratrice è la dottoranda Giusy Mignone. Una volta che i vari progetti sono conclusi, riportiamo queste esperienze in aula, come testimonianze o casi studio, così come alimentano anche pubblicazioni scientifiche».

Da questa iniziativa è nato anche un premio. «Con quest'esperienza abbiamo capito quanto sia importante per le imprese valorizzare la propria storia e come spesso questa consapevolezza manchi. Ad esempio da un'indagine sulle imprese italiane che hanno più di 100 anni di attività ininterrotta, abbiamo rilevato che circa il 30-35% di queste non indichi neppure l'anno in cui sono state fondate, nemmeno sul sito web. La longevità è un asset strategico per gli obiettivi di business. Far capire quanto sia importante valorizzarla è una missione culturale che ci siamo dati. Ecco perché abbiamo deciso di premiare le imprese che investono nella comunicazione della propria storia. Il premio "Corporate Heritage Awards" è un'iniziativa nata nel 2019, con un comitato scientifico di pregio che nella prima edizione premiò due importanti aziende sannite. Dopo una pausa dovuta al Covid, il premio è stato riproposto lo scorso anno, a Roma, all'interno della "Settimana della cultura d'impresa" promossa da Confindustria. Attualmente siamo già a lavoro alla terza edizione. Il bando è aperto fino al 31 luglio, ne approfitto quindi per invitare le aziende sannite a partecipare. L'iscrizione è gratuita, gli unici requisiti sono avere almeno 50 anni di attività e aver promosso dei progetti di comunicazione della propria storia».

