Strade groviera anche nel centro della città. Un caso che ha fatto scattare l'emergenza soprattutto dopo le abbondanti piogge di questi ultimi giorni che hanno reso la situazione della circolazione veicolare ancora più difficile e complicata. Ci sono dei tratti in zone diverse del capoluogo che sono diventati praticamente impercorribili. Buche disseminate ovunque, in alcuni casi anche mini-crateri e dissesti. Questo il quadro sintetico con il rischio continuo di vedere danneggiati pneumatici, cerchi o ammortizzatori.

Disagi e proteste da parte dei cittadini si moltiplicano anche attraverso i social, con continui appelli e costanti richieste di intervento, misti ad ironia del tipo «i gommisti ringraziano», oppure «camminare con l'auto è una roulette russa» e infine «strade pericolose con buche a trabocchetto». Nel frattempo si è mossa anche l'opposizione a palazzo Mosti.

«Il deterioramento c'è stato denuncia il consigliere comunale di Azione, Vincenzo Sguera soprattutto nelle ultime settimane, ma anche perché già c'era un quadro precario che riguardava vie trafficatissime e che da tempo avrebbero avuto bisogno di interventi di manutenzione. A Benevento purtroppo, e la mia non è ironia, si pratica l'autocross ormai anche nel centro. Se ci spostiamo in periferia, e mi riferisco in particolare alle contrade circostanti, la situazione diventa ancora più complicata con interi tratti in cui l'asfalto non esiste proprio più e con delle buche che sono enormi. Un fenomeno legato alla mancanza di interventi, ma anche al dissesto idrogeologico che purtroppo caratterizza il nostro territorio. Necessario un piano generale di risistemazione».

L'assessore ai lavori pubblici Mario Pasquariello con la collaborazione di tecnici e dirigenti del settore ha provveduto a creare una task force per fronteggiare la situazione. E' stata allestita una squadra che sta provvedendo a monitorare quotidianamente le condizioni delle principali strade cittadine oltre a quelle della periferia predisponendo relazioni. Contestualmente è stato anche creato un team di operai che sta intervenendo con il sistema classico delle toppe di asfalto pre-confezionato in situazioni che richiedono l'urgenza. «Stiamo operando già da diversi giorni ha detto Pasquariello ma naturalmente la pioggia che non ci sta concedendo tregua non facilita il nostro compito e purtroppo peggiora anche la situazione. Ci sono stati dei casi proprio in questi giorni in cui siamo dovuto intervenire più volte per sistemare delle buche pericolose in punti nevralgici attraverso le usuali toppe. La situazione è difficile anche per delle arterie centrali.

Appena le condizioni meteorologiche lo consentiranno, comunque, stiamo predisponendo lavori di sistemazione anche attraverso tappeti di bitume in quelle che sono le strade maggiormente bisognose. Siamo presenti e attivi sul problema. Naturalmente per sistemare tutte le strade c'è bisogno di ulteriori finanziamenti che sono stati richiesti attraverso varie procedure. Il programma di questa giunta ha dato priorità anche a questo settore e del resto nei mesi scorsi già ci sono stati i primi visibili risultati».

Lunga, come detto, la mappa del dissesto stradale. Al Rione Libertà via Benedetto Bonazzi e via Carlo Pisacane in stato di abbandono, addirittura all'incrocio tra via Napoli e via Cocchia, trafficatissimo da centinaia di auto al giorno ci sono ben quattro avvallamenti estremamente pericolosi. Anche a Santa Maria degli Angeli e il tratto iniziale di via Santa Colomba sono disseminate buche ovunque. Nella zona alta via Fratelli Rosselli e via Pacevecchia già da diversi anni anche a causa delle radici dei pini hanno il fondo tortuoso ed ora anche con svariate buche. Una situazione che si è propagata addirittura anche in via Gaetano Rummo e via Torre della Catena, le strade più utilizzate del vecchio centro commerciale della città. L'ultimo tratto del viale Atlantici è percorribile soltanto parzialmente ed anche in questo caso si tratta di una lacuna datata svariati mesi. L'effetto strade groviera, a parte i problemi delle buche, determina pericolose sbandate anche per gli infossamenti o abbassamenti del manto stradale. Urge un piano generale di sistemazione anche perché gli interventi con i rappezzi non bastano più.